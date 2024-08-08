محمد علي رزق: أدوار الشر تُفجر طاقاتي المكبوتة وتعبر عن شخصيتي الخفية

حل الفنان محمد علي رزق ضيفًا على برنامج "الراديو بيضحك" الذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى عبر إذاعة 9090، حيث تحدث عن تجربته في مسلسل "جودر" وكواليس تصوير المشاهد الصعبة بتقنيات الجرافيك، إضافة إلى تفاصيل حول مشاركته في مسلسل "صيد العقارب" وأدواره المميزة في الأعمال الدرامية.

التحدي مع مسلسل "جودر"

أعرب محمد علي رزق عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "جودر"، مشيرًا إلى أن فكرة العمل كانت تستند إلى قصص ألف ليلة وليلة التي طالما عشقها منذ صغره.

وذكر أنه لم يتردد في قبول الدور نظرًا لقوة العناصر المشاركة في العمل من كتابة وإنتاج وإخراج. ورغم حماسته، كان رزق يخشى أن لا يتجاوب الجيل الحالي مع هذا النوع من الأعمال، لكنه اعتبر الأمر بمثابة رهان على جيلهم وقدم العمل بكل حماس.

محمد علي رزق

صعوبات التصوير بتقنيات الجرافيك

تحدث رزق عن صعوبات تصوير مشاهد الجرافيك، حيث أشار إلى أحد المشاهد التي تتطلب استخدام بخور يتحول إلى دخان كبير عن طريق الجرافيك.

وقد أبدى تخوفه من أن يبدو الأداء مبالغًا عند دمج المؤثرات البصرية مع الأداء التمثيلي، لكنه أصر على تقديم الأداء بشكل يناسب المشهد.

حب أدوار الشر وتفريغ الطاقات

كشف محمد علي رزق عن حبه لأدوار الشر، موضحًا أن هذه الأدوار تمنحه فرصة لتفريغ طاقاته المكبوتة بطريقة إبداعية.

وذكر أنه شخص مسالم في حياته اليومية، لكن التمثيل يتيح له التعبير عن جوانب أخرى في شخصيته بشكل فني.

تجربة "صيد العقارب" والتحديات الجديدة

انتقل الحديث إلى مسلسل "صيد العقارب" حيث تحدث رزق عن تحديات لعبه لشخصية مصطفى ضرغام. وأوضح أنه في البداية كان مرتبطًا بدور آخر في العمل، لكن تم اختياره فجأة لدور مصطفى، وهو الدور الأصعب في السيناريو حسب اعتراف الجميع.

ورغم التردد في البداية، قرر قبول التحدي واعتبارها تجربة قد تكون نقطة تحول في مسيرته الفنية.

التحضير للشخصية والتعاون مع غادة عبد الرازق

شارك رزق تفاصيل تحضيره لشخصية مصطفى ضرغام، حيث لجأ إلى دراسة مراحل الشلل الدماغي والاستغراق في تفاصيل الشخصية حتى يتمكن من تقديمها بصدق. وأثناء التحضير، قام بعزل نفسه عن المحيطين به لتحقيق التركيز المطلوب.

كما تحدث عن دعمه من النجمة غادة عبد الرازق التي ساعدته على الانخراط في الأجواء التمثيلية بحماس وتشجيع.

تفاصيل مسلسل صيد العقارب

قدم محمد علي رزق أداءً مميزًا في "صيد العقارب" إلى جانب النجوم غادة عبد الرازق ورياض الخولي وسيمون، حيث ظهر بأسلوب مختلف عن أدواره السابقة.

تعتبر هذه التجربة خطوة جديدة في مشواره الفني، حيث أثبت قدرته على تقديم أدوار متنوعة بتحديات كبيرة.

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