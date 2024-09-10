حنان مطاوع تكشف لـ الموجز تفاصيل شخصيتها في مسلسل هابي هالوين

اوشكت الفنانة حنان مطاوع من انهاء مشاهدها في مسلسلها الجديد "هابي هالوين"، بطولة محمود عبد المغني، وكوكبة كبيرة من النجوم الشابة والقديرة، من المقرر عرضه العمل قربيًا في الأوف سيزون.

حنان مطاوع

وقالت الفنانة حنان مطاوع لـ "الموجز" إنها انتهت بـ نسبة كبيرة من مشاهدها ولا يبقي غير أيام قليلة على الانتهاء من تصوير المسلسل بشكل عام، مشيرة إلى أن شخصيتها في المسلسل جديدة على المشاهد.

قصة مسلسل هابي هالوين

تدور أحداث مسلسل هابي هالوين في إطار بوليسي مثير حول جريمة قتل تحدث في يوم الهالوين وتشير اصابع الاتهام حول أكثر من شخص خلال الأحداث، يتم البحث عن كشف تفاصيل أركان الجريمة.

وكان من المقررعرض مسلسل "هابي هالوي"ن في بداية سيزون الصيف لكن تم تأجيله أكثر من مرة بسبب انشغال نجومه ومن المقرر عرضه في أكتوبر المقبل على إحدى المنصات الشهيرة.

أبطال مسلسل هابي هالوين

مسلسل هابي هالوين من بطولة كل من : حنان مطاوع، ومحمود عبدالمغني، ومحمد كيلاني، وفرح يوسف، وسامية الطرابلسي، وكلوديا حنا، ومروة الأزلي، ومحمد مغربي، وعماد أدريانو، وعلي الشامل، سيناريو وحوار الكاتب محمد أشرف، والمسئول عن التصوير محمد مطر، موسيقى تصويرية محمد مدحت، مهندس صوت مرسي عبدالغني، مونتاج منار حسني وإشراف فني على الديكور سالوناز الجارحي، ومن إخراج أحمد عبده.

حنان مطاوع

أحدث أعمال الفنانة حنان مطاوع

وعلى نفس السياق، تستكمل النجمة حنان مطاوع خلال الفترة الجارية تحضير مسلسلها الجديد الذي أطلق عليه صناعه اسم" صفحة بيضا" الذي كان تحت عنوان" تقاطع طرق".

قصة مسلسل “صفحة بيضا ”

وتدور أحداث" صفحة بيضا" في إطار تشويقي اجتماعي، ويشارك في البطولة كل من سامي الشيخ وكوكبة كبيرة من النجوم، العمل من تأليف حاتم حافظ، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة أورما، وجاري التعاقدات مع باقي الفريق لبدء التصوير قربيًا.

ومن المعروف أن حنان مطاوع شاركت في العام الماضي في بطولة مسلسل أطلق عليه صناعه اسم "صوت وصورة " وحققت نجاحًا كبيرًا، إذ كان العمل يناقش العديد من القضايا والظواهر الهامة في المجتمع منها ظاهرة الذكاء الاصطناعي، وعالم السوشيال ميديا، العمل كان من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

اقرأ أيضا :

حنان مطاوع طبيبة رنا رئيس في مسلسل "حياة أو موت "

حنان مطاوع: شرف كبير تجسيد السيرة الذاتية لـ سميحة أيوب