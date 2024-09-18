حجاج عبد العظيم عن علاقته بالشيخ التيجاني: ماعرفوش ولا عمري زرته

الشيخ صلاح التيجاني.. خرج الفنان حجاج عبد العظيم عن صمته ليكشف تفاصيل علاقته به، خاصة بعد انتشار تعليق له على إحدى صور التيجاني قائلا: كل سنة وحضرتك في الحفظ والأمان والسعادة والنور.. مدد المدد، والموجز يكشف أبرز تصريحاته

علاقة حجاج عبدالعظيم بالشيخ صلاح التيجاني

وكشف حجاج عبد العظيم في تصريحات صحفية، أنه لا يعرف الشيخ على المستوى الشخصي، وأنه تفاجأ بوجوده في مصر، معلقًا: أنا ماعرفش الشيخ ده ولا عمري زرته في المقام، وتفاجأت إنه موجود في مصر.

وأضاف موضحا أنه مجرد صديق له على موقع فيسبوك، وأنه لم يلتق به شخصيا، لافتا إلى أن التيجاني دائما ما ينشر صورا وفيديوهات تشير إلى أنه داعية وشيخ صوفي، موضحا أن تعليقه كان فقط بسبب هذه الصور.

صلاح الدين التيجاني

واختتم حجاج عبد العظيم تصريحاته قائلا: علقت له هذا التعليق على الفيس بوك، لكن أنا ولا أعرفه شخصيا، هذه التصريحات تأتي في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول علاقات الشيخ التيجاني بعد اتهامه بالتحرش، حيث يسعى العديد من الفنانين إلى توضيح مواقفهم بشأن علاقتهم بالشيخ المثير للجدل.

علاقة النجوم بالشيخ صلاح التيجاني

وأضافت الصورة المرفقة التي تظهر تفاعلات بين الفنانين والشيخ التيجاني على وسائل التواصل الاجتماعي مزيدا من الوقود للنقاش، في هذه الصورة، إذ علق الفنان علاء مرسي على منشور للتيجاني، قائلا: كل عام وحضرتكم بخير وصحة وسلامة ومدد من الله عظيم، كما ظهرت الفنانة نشوى مصطفى وهي تمدح الشيخ التيجاني بقولها: ما شاء الله تبارك الرحمن كل سنة وحضرتك نور، مما يبرز العلاقة الواضحة بينهما وبين التيجاني.

علاقة صلاح التيجاني بالفنان حجاج عبد العظيم

من هو الشيخ صلاح التيجاني

الشيخ صلاح التيجاني أسس الزاوية التيجانية في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، بعد أن تم فصله من الطريقة التجانية عام 2000 نتيجة محاولاته المتكررة للانقلاب على محمد الحافظ التيجاني. بعد فصله، دشن التيجاني طريقته الخاصة التي أسماها "الصلاحية التجانية"، لكنه لم يتمكن من الحصول على اعتماد رسمي من مشيخة الطرق الصوفية بسبب مخالفة أعرافهم.

صلاح التيجاني

ورغم ذلك، نجح الشيخ التيجاني في كسب تأييد عدد من المشاهير والفنانين الذين أصبحوا مريدين له.

اقرأ أيضاً

رمضان 2024.. حجاج عبد العظيم زوج لبنى ونس في مسلسل «فراولة»

نيللي كريم في مواجهة ساخنة مع حجاج عبدالعظيم بسبب الـ«فراولة»| تفاصيل