وصف نفسه بـ «نادرة عصره وبهجة المحدثين» واتهمته فتاة بالتحرش.. من هو صلاح الدين التيجاني؟

تصدّر اسم صلاح الدين التيجاني، قوائم محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، وأشعل الكثير من المناقشات والتساؤلات عنه وعن سبب شهرته في مصر.

وتسبب الشيخ صلاح الدين التجاني، وهو أحد شيوخ الطريقة التيجانية بمصر، في جدل كبير بعدما وجّهت إليه مهندسة معمارية، تقيم في روسيا حاليا، وتدعي “خديجة خ”، اتهامات بالتحرش بها وإرسال صورة إباحية لها عن طريق الدردشة الخاصة بموقع فيس بوك.

وفي السطور القادمة يستعرض الموجز المزيد من التفاصيل والمعلومات عن الشيخ صلاح الدين التيجاني.

من هو الشيخ صلاح الدين التيجاني؟

الشيخ صلاح الدين محمود أبو طالب التجاني، هو أحد المنتمين للطريقة التجانية الصوفية، المنتشرة في مصر والعالم العربي، وله العديد من المؤلفات في مختلف العلوم الدينية والصوفية، وله الكثير من الأتباع والمريدين.

ويصفه الموقع الرسمي للشيخ صلاح الدين التجاني بالعديد من الصفات اللافتة للنظر، فتحت عنوان "نبذة عن سماحة الامام"، يُوصف التجاني بأنه :"محدث العصر، علاّمة مصر، عالم الأشراف وشريف العلماء، الإمام المجدد صلاح الدين التجاني الحسني، نادرة عصره في مصره، بهجة المحدثين وزينة المسندين، العالم العامل العارف، حامل لواء أهل الرواية والأثر، حسيب نسيب ينتهي نسبه الشريف إلى مولانا الحسن بن علي".

اتهامات الشيخ صلاح الدين التيجاني بالتحرش

وفي الساعات الاخيرة، اشتعلت مواقع التواصل بعد تناقل رسالة من فتاة تعيش في روسيا كشفت فيها عن تعرضها للتحرش على يد صلاح الدين التيجاني، لافتة إلى أنها كانت تعاني من مشاكل نفسية بسبب قسوة والدها وتعرضها للتنمر، ما جعل أسرتها تلجأ إلى التيجاني من أجل التخفيف عنها ومنعها من الانتحار، ولكن مع الوقت أصبح يتحكم في حياتها حتى أرسل لها بعض الصور غير الأخلاقية.

الشيخ صلاح الدين التيجاني مع خديجة

وعبر حسابها على فيس بوك، قالت الفتاة:” إلى جميع أولئك الذين يتابعون صلاح الدين التيجاني من الأصدقاء إلى العائلة المقربة والعائلة الممتدة، كل ما يمكنني قوله هو: حسبي الله ونعم الوكيل وربنا يغفر لي على العامين الذي كنت فيه وأنا صغيره لحد ما كبرت، من فضلك! كن على دراية به، لقد دمر حياتي، ما زلت أتعافى من الصدمات التي سببها لي بشكل مباشر وغير مباشر، وأدعو الله أن تصدقني عائلتي المقربة على الأقل بعد إخبارهم عدة مرات عن شدة الوضع مع هذا الرجل ولكنهم ما زالوا يستمرون في متابعته بشكل أعمى، لسوء الحظ اختاره أقرب الناس إلي على تجربتي الحياتية المؤسفة للغاية معه”.

مشيخة الطرق التيجانية تتبرأ من صلاح الدين التيجاني

وعلى الجانب الآخر، أصدرت مشيخة الطرق التيجانية بيانًا تتبرأ فيه من صلاح الدين التيجاني، جاء فيه أنَّه «نظرًا لما شاع على وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة حول سلوكيات غير مقبولة من «مسلم عامي غير عالم»، فضلًا عن أنَّ يدعي المشيخة ويزعم لنفسه الدرجة العليا فيها مما ثار حول المدعو صلاح الدين أبو طالب؛ الذي يغرر بأشبال المسلمين غير الفاهمين في منطقة إمبابة، ويزعم أنه يحمل لواء الطريقة التجانية، والطريقة منه براء مادام يدور في دائرة الشبهات، وتدور حوله الشائعات».

وأضاف البيان «الطريقة متمثلة في مشيختها بالزاوية التجانية الكبرى تعلن أمام الجميع براءتها من كل قول أو فعل يخالف ما يعتقده أهل السنة والجماعة، وسلف الأمة الصالح، وما اتفق عليه علماء الأمة مهما كانت مكانة المخالف، ومهما انتشر صيته، فإن العبرة في الطريقة التجانية هو ما أعلنه شيخها سيدى أحمد التجاني رضى الله عنه من قيامها على قواعد الشرع الشريف، وأن الشرع هو الأصل ولا أصل فيها سواه، إذ قال رضى الله عنه: (ما جاءكم عنى فزنوه بميزان الشرع فما وافق فاعملوا به وما خالف فاتركوه)».

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