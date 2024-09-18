بعد واقعة صلاح التيجاني.. معلومات عن الطريقة التجانية في مصر وأبرز رموزها

الطريقة التجانية في مصر.. اشتعل محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2024، بالبحث عن الطريقة التجانية في مصر.

ويعود اهتمام الكثير بالبحث عن الطريقة التجانية في مصر، علي خلفية اتهام إحدى الفتايات تدعى خديجة خالد الشيخ صلاح الدين التيجاني بالتحرش الجنسي بها، الأمر الذي آثار جدلًا كبيرًا.

الطريقة التجانية في مصر

معلومات عن الطريقة التجانية في مصر

ويرصد “الموجز” خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن الطريقة التجانية في مصر وتاريخ بدايتها.

تعود الطريقة التجانية في مصر إلى أبى العباس أحمد التجانى وهو الشيخ العارف بالله العالم الرباني المربي الشهير أبو العباس أحمد بن محمد بن المختار بن أحمد بن محمد بن سالم التجاني، الشريف الحسني يتصل نسبه بالإمام محمد النفس الزكية بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن مولانا علي وسيدتنا فاطمة الزهراء بنت سيد الوجود صلى الله عليه وسلم.

بداية الطريقة التجانية في مصر

وانتشرت الطرقة التيجانية فى مصر على يد الشيخ محمد الحافظ التجانى (1315– 1398هـ/ 1897- 1978م)، وهو شيخ المحدثين فى عصره-وهو اللقب الذى لقبه به الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود.

وكان يتردد على زاويته المباركة بحى المغربلين الإمام الأكبر عبدالحليم محمود والشيخ الشعراوى، وتتلمذ على يديه فى علم الحديث الشريف وغيره من علوم الإسلام الكثير من علماء العصر أمثال د.على جمعة، د حسن الشافعى ، والشيخ محمد زكى إبراهيم ووزير الاقتصاد الأسبق المرحوم حسن عباس زكى وغيرهم من العلماء.

الطريقة التجانية في مصر

وتوفى العارف بالله الشيخ محمد الحافظ التجانى 5 يونيو1978م ودفن بزاويته المباركة تاركًا وراءه تراثًا عظيمًا فى علوم الحديث، وتولي مشيخة الطريقة التجانية في مصر، ابنه الشيخ أحمد محمد الحافظ الذي وافته المنية عام 2017.

وأصدر شيخ الطريقة التجانية في مصر، العديد من المؤلفات والمخطوطات وقام بإعادة نشر الكثير من كتب الطريقة الصوفية، وحاضر في كثير من الدورات والمؤتمرات حول العالم لتعريف المسلمين بأصول المنهج المعتدل للإسلام .

دور الطريقة التجانية في مصر

وتقوم الطريقة التجانية فى مصر بدور كبير فى نشر الفكر الإسلامي الوسطي، من خلال المنهج الدينى الصوفى الذى تتبعه، خاصة طوال شهر رجب وشعبان ورمضان، حيث تتبع الطريقة فى هذه الأشهر نظام محدد، خاصة فى الذكر والعبادة، فهي ليست كالطرق الصوفية الأخرى؛ حيث إن منهجها لا يتلخص فقط في حلقات الذكر والإنشاد، بل أنها تتعدى ذلك بمراحل.

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