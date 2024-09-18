حكايته مع سمية الخشاب.. نجوم وقعوا في فخ الشيخ صلاح التيجاني

تصدر اسم الشيخ صلاح التيجاني، شيخ الطريقة التيجانية، محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد أن خرجت فتاة واتهمته بالتحرش وإرساله مقاطع إباحية لها عبر تطبيق "واتساب"، الفتاة أوضحت أن هذه الواقعة تعود لأكثر من سبع سنوات، لكنها كانت خائفة من رفع دعوى قضائية ضده في تلك الفترة، ويرصد الموجز علاقة الشيخ بالنجوم ورد فعله.

تعليق الشيخ صلاح التيجاني على الاتهام الموجه إليه

الشيخ التيجاني

في أول رد فعل له على هذه الاتهامات، خرج الشيخ صلاح التيجاني لينفي كل ما قيل عنه. وأكد أن ما تم تداوله هو مجرد ادعاءات باطلة مصدرها فتاة وصفها بأنها "مريضة نفسية"، مشيرًا إلى أن والدة الفتاة أكدت هذا الكلام، وأضاف الشيخ أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد الفتاة بتهمة السب والقذف، موضحًا أن والد الفتاة يعاني أيضًا من مشاكل نفسية وأنه تدخل سابقًا لحل مشاكل كانت تواجههم.

وأضاف الشيخ أنه يتحدث مع الناس دائمًا بحب واحترام، خصوصًا أولئك الذين يعانون من اضطرابات نفسية، وأن ما تم تداوله من إيحاءات غير لائق هو أمر مغرض ومفبرك. وأكد على أهمية الحب في تعامله مع الناس وخاصة المريدين.

علاقة الشيخ صلاح التيجاني بالفنانين

صلاح التيجاني يُعتبر من الشيوخ الذين لديهم علاقات قوية مع عدد كبير من الفنانين في مصر، على مر السنين، أقام صداقة قوية مع العديد منهم، مما جعل بعض النجوم يتبعون نصائحه الروحية، الفنانة سمية الخشاب والمطرب أحمد سعد كانا من أبرز هؤلاء الذين زاروا الشيخ التيجاني في الزاوية التيجانية في إمبابة، وكان لقائهم بالشيخ التيجاني من الأسباب التي دفعتهم للزواج، حسب تصريحاتهم.

أحمد وسمية

الفنانان عمرو سعد وشقيقه أحمد سعد تعرضا لهجوم شديد عندما تم تداول صور لهم أثناء زيارتهم للزاوية التيجانية وهم يرتدون ملابس صوفية، مما أثار شائعات حول انتمائهم للمذهب الصوفي، ويوجد فنانين آخرين ومنهم فيفي عبده ونشوي مصطفي وغيرهم

الشيخ صلاح التيجاني والزاوية التيجانية

الشيخ صلاح التيجاني أسس الزاوية التيجانية في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، بعد أن تم فصله من الطريقة التجانية عام 2000 نتيجة محاولاته المتكررة للانقلاب على محمد الحافظ التيجاني. بعد فصله، دشن التيجاني طريقته الخاصة التي أسماها "الصلاحية التجانية"، لكنه لم يتمكن من الحصول على اعتماد رسمي من مشيخة الطرق الصوفية بسبب مخالفة أعرافهم.

ورغم ذلك، نجح الشيخ التيجاني في كسب تأييد عدد من المشاهير والفنانين الذين أصبحوا مريدين له.

الألقاب التي أطلقها الشيخ التيجاني على نفسه

الشيخ صلاح التيجاني لم يكتفِ ببناء قاعدة كبيرة من المريدين، بل أطلق على نفسه العديد من الألقاب مثل "محدث العصر"، و"علاّمة مصر"، و"الإمام المجدد". ويدّعي التيجاني أن نسبه الشريف يعود إلى الحسن بن علي، مشيرًا إلى أنه يحمل لواء أهل الرواية والأثر.

مؤلفات الشيخ التيجاني

من بين أبرز مؤلفات الشيخ التيجاني: "الكنز في المسائل الصوفية"، "كشف الغيوم عن بعض أسرار القطب المكتوم"، و"تفسير القرآن للنشء"، يعتمد الشيخ بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أفكاره ودعوته، حيث يتابعه عشرات الآلاف عبر حساباته على فيسبوك ويوتيوب، وينشر العديد من الدروس والمقاطع التي توضح طريقته الصوفية.

الشيخ صلاح التيجاني

الجدل حول الشيخ صلاح التيجاني

مع تصاعد الاتهامات والجدل المحيط بالشيخ صلاح التيجاني، يبقى هذا الموضوع محل نقاش واسع في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا فيما يتعلق بعلاقته بالفنانين وتأثيره عليهم.

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