في هذا الموعد.. أحمد سعد يلتقي بجمهور دبي تعرف على التفاصيل

حفل أحمد سعد دبي..يواصل الفنان أحمد سعد نشاطه الفني بقوة، حيث يستعد لإحياء حفلًا غنائيًا كبيرًا في دبي يوم 15 نوفمبر المقبل، بمشاركة فرقة ميامي باند.

أحمد سعد



وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز التفاصيل، ومن المقرر أن يقدم أحمد سعد في هذا الحفل مجموعة من أغانيه المميزة التي تحظى دائمًا بتفاعل كبير من قبل الجمهور.

أغنية الزين

وفي إطار تعاونه مع نجوم الغناء، طرح أحمد سعد أغنية جديدة بالتعاون مع الشاب خالد بعنوان "الزين"، الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وعبدو سعود، وتوزيع أمير محروس. وقد نالت الأغنية إعجاب الجمهور بعد طرحها على قناة أحمد سعد الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أحمد سعد

أغنية بنت ناس

كما أصدر أحمد سعد مؤخرًا أغنية منفردة بعنوان "بنت ناس"، وهي من كلمات مصطفى حدوتة وألحان وليد العطار، بتوزيع موسيقي من إيهاب كلوبيكس، الأغنية حققت انتشارًا واسعًا وأثارت إعجاب محبي أحمد سعد فور إصدارها.



أما في الساحل الشمالي، فقد أحيا أحمد سعد حفلًا غنائيًا كبيرًا رفع شعار "كامل العدد"، وقدم خلاله مجموعة من أبرز أغانيه مثل "عليكي عيون"، "اختياراتي مدمرة حياتي"، و"وسع وسع"،واستمر الحفل لمدة ساعتين.

وفي سياق آخر ،يعرض حالياً للفنان أحمد سعد برنامج "بيت السعد" الذي يقدمه مع شقيقه الفنان عمرو سعد ،وسبق أن استضافوا خلاله مجموعة كبيرة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، منهم إليسا، منة شلبي، محمد هنيدي، أحمد السقا، وأحمد فهمي، ويحل ضيفا في حلقة اليوم الشاب خالد، ومن المقرر أن يتحدث خلال اللقاء عن العديد من الكواليس المتعلقة بحياته الشخصية والمهنية.

كما قدم أحمد سعد مؤخرًا أغنية كبرتوا الموضوع وهي تتر مسلسل ديبو، الذي يقوم ببطولته النجم محمد أنور، هالة فاخر، سارة الشامي، محمد محمود، وآخرون من النجوم، والأغنية من كلمات منة عدلي القيعي، وتوزيع أحمد طارق يحيى، ميكس وماستر هاني محروس

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