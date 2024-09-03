"بنت ناس"لـ أحمد سعد تتصدر تريند "يوتيوب" والأكثر استماعًا في الوطن العربي

أحمد سعد.. حقق الفنان أحمد سعد نجاحاً كبيراً بأغنيته الجديدة "بنت ناس"، التي تمكنت من تصدر قائمة الأكثر استماعًا على موقع "يوتيوب" في مصر والدول العربية، وذلك بعد أيام قليلة من طرحها.

وقد أثارت الأغنية اهتمام المتابعين بسبب كلماتها المميزة وأدائها العاطفي، بالإضافة إلى الجدل الذي أثاره سعد في حفله الأخير بالساحل الشمالي، ما جعل الموضوع حديث الساعة بين جمهوره،لذلك يرصد "الموجز" تفاصيل الأغنية.

أحمد سعد

تصدر "بنت ناس" تريند يوتيوب

أطلق أحمد سعد أغنيته الجديدة "بنت ناس" يوم 29 أغسطس التي حققت انتشاراً واسعاً في وقت قياسي ، حيث تصدرت الأغنية قائمة التريند على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ليس فقط في مصر، بل أيضاً في العديد من الدول العربية.

وقد عبر سعد عن سعادته بهذا النجاح عبر منشور على منصاته الاجتماعية، قال فيه: "بنت ناس تريند 1 في مصر وتريند في جميع الدول العربية." هذه الكلمات تعكس الفخر والاعتزاز الذي يشعر به سعد تجاه عمله الفني الجديد.

كلمات أغنية "بنت ناس"

تتميز الأغنية بكلماتها الرومانسية العميقة التي كتبها مصطفى حدوتة، وألحان وليد العطار، مع توزيع مميز قام به إيهاب كلوبيكس.

تعبر الأغنية عن مشاعر الحب والجاذبية بأسلوب شاعري، حيث يقول سعد: "تضحكلي الدنيا في ضحكتها ويسرقني الوقت في قعدتها... دي بنت ناس وتختلف عن كل الناس."، هذه الكلمات لاقت استحساناً واسعاً بين المستمعين، الذين وجدوا فيها تعبيراً صادقاً عن المشاعر.

جدل حول تصريحاته الأخيرة في الحفل

رغم النجاح الكبير الذي حققته أغنية "بنت ناس"، لم يخلو حفل أحمد سعد الأخير في الساحل الشمالي من الجدل خلال الحفل، ألقى سعد تصريحاً حول "حب الأغنياء" أثار ردود فعل متباينة بين متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

قال سعد: "مساء الخير على الناس الحلوة... أنا بحب الأغنياء أوي بحسهم أذكية." هذا التصريح لقي انتقادات واسعة، حيث اعتبره البعض غير لائق ويعبر عن تمييز طبقي."

أحمد سعد

ردود فعل الجمهور حول تصريحات أحمد سعد

تباينت ردود أفعال الجمهور حول هذا التصريح، حيث انتقده البعض بشدة على مواقع التواصل الاجتماعي. جاء في إحدى التعليقات: "بس هما أغبياء في حاجة واحدة بس، إنهم بيسمعوك وواقفين الواقفة دي لواحد غبي." بينما كتب آخر: "هو مافيش نهاية للهطل ده".

هذه الردود تشير إلى أن تصريح سعد لم يكن موفقاً، وقد يؤدي إلى تأثير سلبي على صورته بين جمهوره.

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