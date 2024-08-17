سمية الخشاب تتصدر تريند جوجل بعد حديثها عن ذكرياتها مع نور الشريف في مسلسل "عائلة الحاج متولي"

تصدر اسم الفنانة سمية الخشاب، تريند جوجل، بعد مداخلتها عبر برنامج «أسرار النجوم» مع الإعلامية إنجي علي، وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز تصريحاتها.

تصريحات سمية الخشاب

عبرت الفنانة سمية الخشاب عن تقديرها واعتزازها الكبيرين بالفنان الراحل نور الشريف، في ذكرى مرور 9 سنوات على رحيله، واستهلت حديثها بوصف نور الشريف بأنه كان إنسانًا راقيًا وفنانًا بمعنى الكلمة، مؤكدة أنه كان مدرسة فنية لا تبخل على أحد بالتعلم منها، مُضيفة:"نور الشريف كان إنسانا وفنانا راقيا وتعلمنا منه الكثير، كان مدرسة كبيرة ولا يبخل على أحد بتعليمه أي جديد".

وتذكرت سمية تجربتها الأولى مع نور الشريف في مسلسل «عائلة الحاج متولي»، مشيرة إلى أن دورها جاء بطريقة غير متوقعة بعد اعتذار نجمة أخرى عن المشاركة، مُعلقة :" في أحد الأيام قرأت خبر عن بدء تصوير الحاج متولي، وقبلها كنت قابلت الأستاذ نور الشريف ووعدني أني هشتغل معه، وبالفعل كلمني منتج المسلسل في نفس اليوم وقال لي إن فيه نجمة أخرى كانت مرشحة لدور (مديحة) ولكنها اعتذرت، وأنا كنت في بدايتي وقالوا لي لو موافقة لازم تيجي تمضي العقد حالا، وطبعا ذهبت في وقتها ووقعت العقد بـ10 آلاف جنيه، وكل حاجة سارت بعد ذلك بشكل جيد جدا، وسبحان الله المسلسل كسر الدنيا، كنا عايشين حالة من خفة الدم والمرح ولذلك المسلسل حقق نجاح كبير والكل كان مذهولًا ".

سمية الخشاب تكشف كواليس تصوير مسلسل الحاج متولي

وأضافت أن كواليس التصوير كانت مليئة بالمرح وخفة الظل، ما ساهم في نجاح المسلسل الذي حقق انتشارًا واسعًا، مُعلقًا:" كان يميزه تواضع النجم الكبير، ودائمًا يوجه الفنان في اللوكيشن للظهور بشكل أفضل فهو يريد كل شخص أن يظهر بشكل جيد ولا يوجد لديه نقطة النجم الكبير المغرور على الإطلاق".



كما تناولت سمية الخشاب تعاونها مع نور الشريف في فيلم «عمارة يعقوبيان»، الذي وصفته بأنه تجربة استثنائية جمعت كبار نجوم الفن، على رأسهم عادل إمام، وأشادت بفضل الفنانة يسرا التي شجعتها على قبول الدور رغم قلة مشاهدها، ما علمها عدم قياس قيمة العمل بعدد المشاهد، بل بجودته وأهميته، مُعلقًا:" الفيلم كان حالة غير طبيعية ومباراة تمثيل بين كل النجوم في مقدمتهم عادل إمام، ورغم اعتراضي في البداية على قلة مشاهدي وجدت الفنانة يسرا تكلمني وتقول لي هذا العمل حالة خاصة وشجعتني لكي أوقع العقد وبالفعل لا أنسى فضلها عليّ وهي علمتني ألا أقيس العمل بهذه الطريقة مرة ثانية، ومن الذكاء التعلم من الفنانين الأكثر خبرة، نور الشريف كان مخرجًا ولكن عمره ما تدخل في شغل أي مخرج باللوكيشن ويحترم عمل الآخرين، وأكثر عمل بحب له كان ضربة شمس وهو فيلم لن يتكرر".



في ختام حديثها، أشارت سمية إلى أن نور الشريف كان يحترم عمل الآخرين بشكل كبير، ورغم كونه مخرجًا موهوبًا، لم يكن يتدخل في عمل أي مخرج آخر، وأعربت عن إعجابها الشديد بفيلم «ضربة شمس»، معتبرة إياه من الأعمال الفنية التي لن تتكرر.

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