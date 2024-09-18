رحاب حسين تستغيث: الفن هو مصدر دخلي ولا يعرض عليا أعمال جديدة

استغاثت الفنانة رحاب حسين زوجة الفنان أحمد سعد "ميشو" من قلة أعمالهم بالسينما رغم أنهما يمتلكان الموهبه بتفوق، وذلك من خلال مقطع فيديو ظهرت به عبر حسابها فيسبوك.

رحاب تستغيث من قلة أعمالها

وقالت رحاب حسين في الفيديو: أنا وزوجى الفنان أحمد سعد “ميشو” نمتلك الموهبة وشاركنا فى عدد من الأعمال الفنية فى البداية، ولكن بعد فترة قصيرة أصبح لا يعرض علينا أعمال جديدة على الرغم من أن مهنة التمثيل هى “باب الرزق الوحيدة بالنسبة لنا.

رحاب حسين تستغيث: الفن هو مصدر دخلي الوحيد ولا يعرض عليا أعمال جديدة

وأضافت رحاب حسين فى الفيديو: “تحدثت مع عدد من النجوم والمخرجين لمساعدتنا مثل الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، والفنان أمير كرارة، وبالفعل وفرا لنا عملا شاركنا به سويا وكان ذلك فى رمضان الماضى، وهناك بعض المخرجين الذين تحدثت معهم لكن لم يحرك أحد ساكنا.

رحاب حسين وزوجها احمد سعد

وأوضحت: “تحدثت مع زوجى على أن يحاول هذه المرة الحديث مع نجوم ومخرجين آخرين للمشاركة فى أعمال مقبلة، ولكنه رفض هذا الأسلوب، كما طالبته بالحصول على ورش تمثيل ولكنه رفض أيضا هذا الأمر، خاصة أننا تخرجنا من ورشة المبدع والمخرج خالد جلال كما تتلمذنا على يد الفنان محمد صبحى، وفى النهاية أرجو من القائمين على الإنتاج أن ينظروا الى المواهب الأخرى لمنحهم فرصة العمل.

أعمال رحاب حسين وأحمد سعد "ميشو"

دخلت رحاب حسين مجال الفن عام 2006 من خلال مشاركتها في مسلسل "قضية نسب"، لتتوالى أعمالها بعد ذلك والتي أبرزها "دموع القمر" عام 2008، "بابا نور" عام 2010، "سيدنا السيد" عام 2012، "قلوب" عام 2014، "حكايات بنات" عام 2017، "خيانة عهد" عام 2020.

أما الفنان أحمد سعد الشهير بـ ميشو فقد قام بالاشتراك بالتمثيل في عدد من الأعمال الفنية، ومنها: مسلسل الكبير أوي ج1 عام 2010، ومسلسل أبو العروسة ج2 عام 2018.

واشترك الزوجان احمد سعد ورحاب حسين فى مسلسل “صاحب السعادة” مع الفنان عادل إمام والذى عرض قبل سنوات فى شهر رمضان الكريم.

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