الليلة.. الشاب خالد ضيف برنامج بيت السعد مع أحمد وعمرو سعد

يظهر المطرب الجزائري الشاب خالد ضيفًا في حلقة جديدة من برنامج "بيت السعد"، الذي يقوم بتقديمه النجمان أحمد سعد وعمرو سعد، على قناتي MBC 1 وMBC مصر.

الشاب خالد



وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز التفاصيل، تعرض تلك الحلقة اليوم الأربعاء وذلك في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت السعودية، نشرت قناة MBC 1 برومو الحلقة على حسابها الرسمي على إنستجرام.

برنامج "بيت السعد"

برنامج "بيت السعد" سبق أن استضاف مجموعة كبيرة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، مثل إليسا، منة شلبي، محمد هنيدي، أحمد السقا، وأحمد فهمي، الحلقة مع الشاب خالد من المتوقع أن تكون مليئة بالكشف عن أسرار مسيرته الفنية وتفاصيل حول أعماله القادمة.

آخر أعمال الشاب خالد

آخر أعمال الشاب خالد هي أغنية "الزين" التي جمعته بالفنان أحمد سعد، وتصدرت مواقع التواصل الإجتماعي، والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وعبدو سعود، وألحان أحمد سعد.

الشاب خالد



وجاءت كلمات أغنية الزين كالاتي:كانت فين العيون دي وكان فين الجمال ده كانت فين السهرة دي وكان فين القمر ده.. كانت فين الضحكة دي وكان فين الدلع ده؟ أنا بحب الحاجات دي ده أنا بموت في الكلام ده غي شوفتك هبلني الزين يا عمري عينيك شابين.

تصريحات الشاب خالد



الشاب خالد، المعروف بلقب "ملك الراي"، كشف في تصريحاته تلفزيونية سابقة له عن تفاصيل بداياته الفنية وحياته الشخصية، وأوضح أن والده كان يعتبره مختلفًا عن باقي إخوته، رغم أنه لم يكن هناك أي فنان في عائلته، منذ صغره كان موهوبًا في العزف على الآلات الموسيقية، وحلمه كان أن يظهر على شاشة تلفزيون الجزائر ليجعل عائلته فخورة به قبل أن يحقق الشهرة العالمية لاحقًا.

كما ذكر أنه سجل أول أسطوانة له في عام 1974، حيث كانت شهرته محصورة في الجزائر فقط في البداية.ذ، الشاب خالد تحدث أيضًا عن ذوقه الموسيقي المتنوع، مشيرًا إلى أنه كان يستمع إلى عمالقة الغناء مثل عبدالحليم حافظ، بالإضافة إلى موسيقى من تونس والجزائر والمغرب، مما أثرى خلفيته الموسيقية.

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