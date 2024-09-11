الشاب خالد وأحمد سعد مطلوبين على جوجل.. السر في الزين

في غضون دقائق احتل اسم المطرب الشاب خالد والفنان أحمد سعد، وذلك بعد تعاون غنائي جديد بين الثنائي،ومن هنا يستعرض "الموجز "التفاصيل في سطور.

أحمد سعد مع الشاب خالد



شارك الفنان أحمد سعد جمهوره منذ ساعات ببوستر لاغنيته الجديدة “ الزين”، وذلك عبر حسابه الشخصي على الموقع الشهير “الإنستجرام”، إذ يوثق سعد تعاون جديد مع الشاب خالد لـ أول مرة، وعلق عليها قائلاً : النهاردة الساعة 7 على يوتيوب وكل المنصات.

تفاصيل أغنية بنت ناس لـ أحمد سعد



إذ تصدر أحمد سعد تريند يوتيوب خلال الساعات الماضية، حيث احتلت أغنيته بنت ناس، المركز الأول بقائمة التريند، واقتربت من حصد مليون مشاهدة حتى الآن بعد 10 أيام على طرحها عبر يوتيوب.

أغنية بنت ناس تعتمد على الغزل، وهي من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان وليد العطار، توزيع ومكس وماستر إيهاب كلوبيكس، سولو محمود شاهي، وجيتار أندرو ماهر.

أحمد سعد يتصدر تريند يوتيوب بأغنية بنت ناس وتامر عاشور وعبدالباسط حمودة ينافسان على top 10

أحمد سعد يتصدر تريند يوتيوب ويقترب من 800 ألف مشاهدة بأغنيته بنت ناس في 5 أيام



تفاصيل آخر أغاني أحمد سعد



وكان أحمد سعد قد طرح أكثر من أغنية هذا الصيف آخرها أغنية 123 في الشهر الماضي، وحققت على يوتيوب أكثر من 770 ألف مشاهدة، وقدمها على طريقة الفيديو كليب، من كلمات إيمان عظيم، ألحان سامح كريم، توزيع إلهامي دهيمة وأدهم دهيمة، فيما أخرج الفيديو كليب إسلام هشام.

ومن ناحية أخرى، يُعرض حاليًا لـ أحمد سعد برنامج بيت السعد عبر قنوات mbc، ويقدمه أحمد مع شقيقه عمرو سعد في أولى تجاربها في التقديم التلفزيوني سويًا، ويستضيفان خلال حلقات البرنامج باقة متنوعة من ألمع نجوم مصر والوطن العربي، منهم يسرا، أحمد السقا، محمد هنيدي، أحمد حلمي، أحمد فهمي، إليسا، منة شلبي، مي عمر، نادين نسيب نجيم، وإبراهيم الحجاج.

لماذا توقف الشاب خالد عن الغناء؟



وتحدث الشاب خالد عن أسباب توقفه عن الغناء، خلال لقائه ضيفًا على برنامج ABtalks، قائلاً: بالفعل تغيبت لمدة 10 سنوات عن الفن، للاستمتاع بالحياة وكان لدي مشكلة في صوتي وقتها، كما كانت وفاة والدي في هذه الفترة من أسباب ابتعادي عن الغناء بالإضافة إلى معاناتي من مشاكل عائلية عديدة.



آخر حفلات الشاب خالد



الجدير بالذكر أن آخر حفلات الشاب خالد كانت في 6 أغسطس الماضي، في قرية Bo Island سيدي عبدالرحمن، وشاركه الحفل مطرب المهرجانات حسن شاكوش.

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