غداً.. أبلة فاهيتا ضيفة برنامج "بيت السعد" مع أحمد وعمرو سعد

تحل الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا ضيفة على برنامج “بيت السعد” من تقديم أحمد سعد وعمرو سعد غدا الأربعاء على شاشة قناة mbc مصر ، ومن المقرر أن تشهد الحلقة العديد من المواقف الطريفة.

وكانت الصفحة الرسمية لقناة mbc مصر أعلنت خلال الأيام الماضية عبر حسابها بموقع “إنستجرام” عن استضافة أبلة فاهيتا في برنامج بيت السعد، معلقة: “انتظرونا غداً في حلقة مميزة جداً من بيت السعد مع أبلة فاهيتا 10 مساءً بتوقيت السعودية”.

بيت السعد

ويعرض برنامج "بيت السعد" عبر شاشة MBC، يومي الأربع والسبت من كل أسبوع ويقدمه النجمان الشقيقان أحمد سعد وعمرو سعد.

حقيقة زواج أبلة فاهيتا

وفى وقت لاحق نشرت ابلة فاهيتا منشور من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ، وكتبت معلقة:، “ كتب كتابي في أبو ظبي يوم ١ مايو.. التفاصيل قريب”

وشهد المقطع الترويجي لاستضافة أبلة فاهيتا إعجاب قطاع كبير من الجمهور لاستضافة أبلة فاهيتا بالتعليقات التي تمثلت أبرزها في الأتي: «أجمل حلقه أكيد منتظرين جدا، وأضاف أخر: الحلقه المنتظرة وعمرو احلى ما فى كل الحلقاتن وتابع: اجمد حلقه ف البرنامج عمرو وابله فاهيتا».

وآثار المنشور حالة واسعة من الجدل، وانهالت العديد من التعليقات عليه بشكل كبير، ومن أبرزها..

“ لبستي فستان فرح واتصورتي قبل كتب الكتاب يا ابلة".

“هتتجوزي ثري عربي يا أبلة”.

“ألف مبروك يا فاهيتا يا حبيبتي عقبال السبوع.

برنامج بيت السعد

ويعرض برنامج "بيت السعد" على "MBC 1" يوم الأربعاء في تمام الساعة :10:00 بتوقيت السعودية، و يوم السبت الساعة 09:00 مساءً، ويُعاد عرضها في الساعة 2:30 بعد منتصف الليل، عبر شاشة MBC مصر.

ضيوف برنامج بيت السعد

يحل كل من النجوم الآتي ذكرهم ضيوف برنامج بيت السعد أبرزهم أحمد حلمي، يسرا، محمد هنيدي، أحمد السقا، منة شلبي، إليسا، مي عمر، نادين نجيم، الشاب خالد، أحمد فهمي، أبلة فاهيتاـ إبراهيم الحجاج. "بيت السعد" برنامج منوعات ترفيهي، يستضيف نخبة من نجوم العالم العربي في لقاءات تتضمن غناءً وتمثيلاً وحوارات جادة وعفوية.

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