الشاب خالد يكشف لأول مرة تفاصيل حياته الفنية والشخصية في بيت السعد

يستعد برنامج "بيت السعد"، الذي يقدمه النجمان أحمد وعمرو سعد، لاستضافة الفنان الجزائري الشاب خالد في حلقة مميزة تُعرض يوم السبت المقبل على قناة MBC مصر.

سيغوص الشاب خالد في تفاصيل مسيرته الفنية، مقدماً لمحات عن أبرز أعماله الغنائية المرتقبة، بالإضافة إلى الكشف عن أشهر المواقف التي واجهها خلال رحلته الفنية، يرصد " الموجز " التفاصيل كاملة

الشاب خالد

هذه الحلقة تُعد فرصة نادرة لمحبي الشاب خالد للتعرف على جوانب جديدة من حياته الفنية والشخصية.

تفاصيل البرنامج وتعاون أحمد سعد والشاب خالد

برنامج "بيت السعد" يعرض على شاشة MBC مرتين أسبوعياً، يومي الأربعاء والسبت، ويقدمه النجمان الشقيقان أحمد سعد وعمرو سعد.

ومن المفاجآت الأخيرة في الساحة الفنية، تصدر أحمد سعد تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرحه لأغنيته الجديدة "الزين"، التي يشارك فيها الشاب خالد.

يُعتبر هذا التعاون الأول بين الثنائي ويشكل نقلة نوعية في أعمالهما. الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وعبدو سعود، ومن ألحان أحمد سعد، وقد لاقت استحساناً واسعاً من الجمهور.

كشف الشاب خالد عن توقفه عن الغناء

في حديثه السابق، كشف الشاب خالد عن أسباب توقفه عن الغناء لمدة عشر سنوات، حيث تحدث عن معاناته الصحية، مشيراً إلى أزمة في أذنه بالإضافة إلى وفاة والده وما تبعها من مشاكل عائلية أثرت على ذوقه الفني.

كما استعرض تجربته الشخصية مع العنصرية التي تعرضت لها والدته من قبل عائلة والده، مما أثر بشكل كبير على حياته وصحته النفسية.

وأكد الشاب خالد، أن هذه التحديات شكلت جزءاً مهماً من رحلته الفنية والشخصية.

الشاب خالد

أحدث إصدارات الشاب خالد وتعاوناته المستقبلية

في الآونة الأخيرة، طرح الشاب خالد دويتو جديد مع أحمد سعد بعنوان "الزين". الأغنية تُعد من أبرز الأعمال الفنية الجديدة في مسيرته، حيث كتب كلماتها مصطفى حدوتة وعبده سعود، وقام أحمد سعد بتلحينها.

هذا التعاون يعكس تطور الشاب خالد ويعزز من مكانته الفنية، ويشكل إضافة هامة لمشواره الفني.

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