رمضان 2025.. نيللي كريم بشخصية درامية في مسلسل "نارين"

تعود النجمة نيللي كريم إلى الدراما الاجتماعية مجددًا في موسم رمضان 2025 من خلال مسلسل جديد بعنوان "نارين"، والذي سيبتعد تمامًا عن الطابع الكوميدي الذي اعتاد الجمهور رؤيتها فيه مؤخرًا، المسلسل من المتوقع أن يكون من 15 حلقة فقط، مما يجعله أقصر من الأعمال الرمضانية التقليدية، هذا القرار قد يعزز من جودة الأحداث وكثافتها، ويرصد الموجز تفاصيل العمل.

موعد تصوير "نارين" وأبطال العمل



من المقرر أن يبدأ تصوير مسلسل "نارين" في أواخر شهر أكتوبر المقبل، استعدادًا لعرضه في رمضان. حتى الآن، لم يتم الكشف عن أسماء الأبطال المشاركين، ولكن من المتوقع الإعلان عنهم خلال الأيام القليلة المقبلة، مع تكثيف التحضيرات، يبدو أن نيللي وفريق العمل يسعون لتقديم عمل مميز ينافس بقوة في السباق الرمضاني.

نيللي كريم والمخرج عبد العزيز النجار: تعاون جديد



هذا المسلسل يشهد تعاونًا جديدًا بين نيللي كريم والمخرج عبد العزيز النجار، المعروف بإخراجه لأعمال ناجحة مثل "حالة خاصة" و"لحظة غضب"، ويعتبر النجار من المخرجين الذين حققوا شعبية كبيرة في الفترة الأخيرة، لذا فإن التعاون بينه وبين نيللي يثير حماسة المتابعين، خاصة مع التوجه إلى تقديم دراما اجتماعية جادة بعيدًا عن الكوميديا.

أمين جمال يكتب "نارين" بعد نجاحه في "المداح" و"سر إلهي"



السيناريست أمين جمال هو من يتولى كتابة سيناريو "نارين". جمال قدم في العام الماضي مجموعة من الأعمال الناجحة مثل "المداح"، "سر إلهي"، و"مسار إجباري"، مما يجعله أحد الأسماء اللامعة في كتابة السيناريوهات الدرامية. إذا كانت تلك الأعمال قد نالت إعجاب الجمهور، فإن التوقعات مرتفعة بأن يقدم سيناريو مسلسل "نارين" قصة مشوقة ومليئة بالتفاصيل الاجتماعية المؤثرة.

تحضيرات نيللي كريم والتطوير المستمر



حاليًا، تعقد نيللي كريم جلسات تحضيرية مكثفة مع فريق العمل للوقوف على التفاصيل النهائية للمسلسل. هذه الجلسات تشمل اختيار الممثلين وتطوير السيناريو لضمان تقديم أفضل تجربة درامية للمشاهدين، ومن المتوقع أن يكون العمل مليئًا بالأحداث المثيرة والدراما القوية التي تبتعد تمامًا عن الكوميديا التي قدمتها نيللي في أعمالها السابقة مثل مسلسل "فراولة".

مشاريع أخرى في الأفق.. فيلم "أنا ناسة"



إلى جانب التحضير لمسلسل "نارين"، تعاقدت نيللي كريم مؤخرًا على بطولة فيلم جديد بعنوان مبدئي "أنا ناسة"، من تأليف مريم ناعوم وإنتاج سكاى لميت أحمد الدسوقي. الفيلم في مرحلة التحضير، ومن المتوقع أن يبدأ تصويره قريبًا بعد الانتهاء من كافة التفاصيل المتعلقة بها.

اقرأ أيضًا:

نيللي كريم تكشف عن رأيها في مهرجان العلمين وكواليس تعاونها مع كريم عبدالعزيز

نيللي كريم : بختار أعمالي حسب حالتي النفسية وفاتن حمامة خدتني من الفوازير للدراما

