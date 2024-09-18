نيللي كريم بـ 3 وشوش على شاشات السينما قربيًا ..اعرف التفاصيل كاملة

حالة من النشاط الفني تتمتع بها الفنانة نيللي كريم في الأيام المقبلة، إذ تشارك في أكثر من عمل فني يتم عرضه على شاشات السينما، وعلى هذا الصدد يستعرض" الموجز" التفاصيل في سطور.

نيللي كريم

نيللي كريم في فيلم أناناسة

تستعد الفنانة نيللي كريم لتصوير فيلمها الجديد الذي أطلق عليه صناعه اسم "أناناسة"، العمل من تأليف مريم نعوم، إنتاج أحمد الدسوقي، ومن المقررعرض العمل في ماراثون رأس السنة المقبل 2025.

نيللي كريم في هابي بيرزداي

انتهت الفنانة نيللي كريم من تصوير فيلمها الذي أطلق عليه صناعه اسم" هابي بيرزداي" إذ تم تصويره في أكثر من منطقة شعبية مثل بولاق وإمبابة والقناطر الخيرية، وتدور أحداثه حول إطار اجتماعي تشويقي يناقش العديد من القضايا الهامة للأطفال.

أبطال هابي بيرزداي

فيلم هابي بيرزداي، من بطولة نيللي كريم، حنان مطاوع، شريف سلامة، حنان يوسف، وعدد من الأطفال وضيوف الشرف، والفيلم من تأليف وإخراج سارة جوهر.

نيللي كريم

نيللي كريم في فيلم صيف 67

تشارك الفنانة نيللي كريم في بطولة فيلم أطلق عليه صناعه اسم" صيف 67"، ويشاركها البطولة كل من أمير كرارة، صبري فواز ومجموعة كبيرة من النجوم القديرة والشابة، العمل من تأليف وإخراج أبو بكر شوقي.

آخر أعمال نيللي كريم على شاشات السينما

شاركت الفنانة نيللي كريم في آخر عمل سينمائي بعنوان السرب، الذي تم عرضه في مايو الماضي، وهو مأخوذ من أحداث حقيقية، إذ يسرد واحدة من أهم بطولات القوات الجوية في تنفيذ مهمة خارج الأراضي المصرية وبالتحديد في ليبيا.

أبطال فيلم السرب

السرب، شارك في بطولته نخبة من النجوم، منهم شريف منير، محمد ممدوح، دياب، عمرو عبد الجليل، ومصطفى فهمي، مع عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم آسر ياسين، كريم فهمي، أحمد حاتم، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، صبا مبارك، أحمد فهمي، ومحمود عبد المغني، والفيلم من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

آخر أعمال نيللي كريم على شاشات دراما رمضان

شاركت الفنانة نيللي كريم في رمضان الماضي بمسلسل تحت عنوان " فراولة "، والعمل مكون من 15 حلقة، وشاركها في بطولته شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، إيمان السيد، توني ماهر، جيلان علاء، ولبنى ونس، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد علي ومن إنتاج أحمد الدسوقي.

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