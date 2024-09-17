كلاكيت أول مرة في السينما.. نيللي كريم مع أحمد الدسوقي بسبب أناناسة

أعلنت الفنانة نيللي كريم عن مشاركتها في عمل سينمائي جديد، من تأليف مرسم نعوم وإنتاج أحمد الدسوقي، ومنا هنا يستعرض الموجز التفاصيل في سطور.



تستعد الفنانة نيللي كريم لتصوير فيلمها الجديد الذي أطلق عليه صناعه اسم "أناناسة"، العمل من تأليف مريم نعوم،و إنتاج أحمد الدسوقي،ويعد هذا التعاون الأول بين نيللي كريم والمنتج أحمد الدسوقي في السينما.

أعمال نيللي كريم في رمضان 2025

قد تعاقدت الفنانة نيللي كريم للمشاركة في بطولة مسلسل جديد،ومن المفترض أن تنافس به في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2025،وهو من تأليف أمين الجمال ومن إخراج عبد العزيز النجار ومن إنتاج أحمد الدسوقي، ومن المقرر بدء التصوير في شهر أكتوبر المقبل، وذلك بعد استكمال باقي فريق العمل.

أعمال نيللي كريم على شاشات السينما

تشارك الفنانة نيللي كريم في بطولة فيلم أطلق عليه صناعه اسم صيف 67، ويشاركها البطولة كل من أمير المصري ،صبري فواز ومجموعة كبيرة من النجوم القديرة والشابة، العمل من تأليف وإخراج ابو بكر شوقي.

أعمال قادمة لـ نيللي كريم

انتهت الفنانة نيللي كريم من تصوير فيلمها الذي أطلق عليه صناعه اسم" هابي بيرزداي" إذ تم تصويره في أكثر من منطقة شعبية مثل بولاق و إمبابة والقناطر الخيرية، وتدور أحداثه حول إطار اجتماعي تشويقي يناقش العديد من القضايا الهامة للأطفال.

أبطال هابي بيرزداي

فيلم هابي بيرزداي، من بطولة نيللي كريم، حنان مطاوع، شريف سلامة، حنان يوسف، وعدد من الأطفال وضيوف الشرف، والفيلم من تأليف وإخراج سارة جوهر.

آخر أعمال نيللي كريم على شاشات السينما

شاركت الفنانة نيللي كريم في آخر عمل سينمائي بعنوان السرب، الذي تم عرضه في مايو الماضي، وهو مأخوذ من أحداث حقيقية ،اذ يسرد واحدة من أهم بطولات القوات الجوية في تنفيذ مهمة خارج الأراضي المصرية وبالتحديد في ليبيا.

أبطال فيلم السرب

السرب، شارك في بطولته نخبة من النجوم، منهم شريف منير، محمد ممدوح، دياب، عمرو عبدالجليل، ومصطفى فهمي، مع عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم آسر ياسين، كريم فهمي، أحمد حاتم، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، صبا مبارك، أحمد فهمي، ومحمود عبدالمغني، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

آخر أعمال نيللي كريم على شاشات دراما رمضان

شاركت الفنانة نيللي كريم في رمضان الماضي بمسلسل عنوانه " فراولة "، والعمل مكون من 15 حلقة، وشاركها في بطولته شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبدالعظيم، إيمان السيد، توني ماهر، جيلان علاء، ولبنى ونس، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد علي ومن إنتاج أحمد الدسوقي.

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