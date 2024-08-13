نيللي كريم تكشف عن رأيها في مهرجان العلمين وكواليس تعاونها مع كريم عبدالعزيز

حلت الفنانة نيللي كريم، ضيفة مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، وكشفت خلال اللقاء عن العديد من الكواليس المتعلقة بحياتها المهنية منها كواليس مشاركتها في مسرحية السندباد، ورأيها في مهرجان العلمين، وعن علاقتها بالنجم كريم عبد العزيز، وغيرها من التصريحات، التي يرصدها لكم موقع الموجز في السطور التالية.

تصريحات نيللي كريم

أعربت الفنانة نيللي كريم عن سعادتها بالتعاون مع المخرجين الجدد، مشيرة إلى أنها لا تشعر بالقلق من هذا التعاون، بل تراه فرصة للعمل مع طاقات شابة مليئة بالحماس والرغبة في تقديم أعمال فنية مبتكرة، مُضيفة:"لا أشعر بالقلق لأنني سبق وأن عملت مع أكثر من مخرج جديد، وأنا أحب أشتغل مع المخرجين الجدد لأنهم يمتلكون الحماس ويريدون تقديم عمل جميل،و كلنا كنا في يوم من الأيام جداد، كل واحد مننا كان ليه أول مرة يقف أمام الكاميرا أو يخرج أو يشتغل مسرح".

وأشارت الفنانة نيللي كريم إلى أنها انتهت من تصوير فيلمها الجديد "هابي بيرث داي"، والذي يدور حول قصة جديدة ومثيرة تتناول حياة أم مطلقة وابنتها، بالإضافة إلى علاقة صداقة غير تقليدية تنشأ بين ابنة الأم وابنة الخادمة.

رأي نيللي كريم في مهرجان العلمين



كما عبرت الفنانة نيللي كريم عن إعجابها بمهرجان العلمين وفعالياته، موضحة أن مدينة العلمين الجديدة شهدت تطورًا ملحوظًا وأصبحت وجهة مميزة تستقطب السياح من مختلف أنحاء العالم، مُعلقة :" مدينة العلمين الجديدة بها كل شيء والطرق رائعة وهناك عدد كبير من السائحين في مدينة العلمين وهناك جنسيات كثيرة من مختلف أنحاء العالم في مدينة العلمين الجديدة".

نيللي كريم تكشف كواليس مسرحية السندباد

وأكدت الفنانة نيللي كريم أن تجربتها في مسرحية "السندباد" كانت ممتعة وفريدة، حيث وجدت أن المسرح يوفر تجربة مختلفة تمامًا عن السينما، مما أضاف بُعدًا جديدًا في مسيرتها الفنية، مُعقبة:" أول مرة أمثل في مسرحية والمسرح مختلف عن السينما، و سعيدة بمشاركتي في مسرحية السندباد مع كريم عبد العزيز،السندباد مسرحية من الممكن أن تعرض أيضا سنة واثنين وثلاثة، لأن الضحك فيها عام، كما أنه عرض متنوع وجمهوره جمع بين الأطفال والكبار، ويشمل الموسيقى والرقص والاستعراضات والضحك والدراما، وبالتالي هو عرض متكامل قلما يحدث مثلها، وتشجيع الفن العربي شيء جميل جدًا، ونحن نكسب جمهور الوطن العربي كله، ونتمنى تقديم الكثير خاصة وأن هذا التعاون يأتي في إطار السينما والتليفزيون والمسرح، ودائما كنت أقول إننا نمتلك مواهب كثيرة في الوطن العربي من الكتاب والممثلين والمخرجين وكان ينقصنا الإنتاج المشترك فيما بيننا".

نيللي كريم وكريم عبد العزيز

كما تحدثت الفنانة نيللي كريم عن تجربتها في العمل مع كريم عبدالعزيز، مؤكدة أنها تحترمه وتقدره شخصيًا، وأن هناك "كيمياء" جيدة بينهما، وأن كواليس العمل كانت كوميدية وممتعة،ووصفته بأنه مركز جدًا في عمله ولديه حس كوميدي خفيف، وأعربت عن حماسها للعمل معه في مشاريع قادمة، مُضيفة:" توجد كيميا بيني وبين كريم عبدالعزيز لما بنيجي نصور كواليسنا بتكون كوميدية جدًا قبل التصوير، كريم عبدالعزيز مركز جدًا في شغله وعنده سينس كوميدي خفيف، بحبه وبحترمه وإن شاء الله أحنا مع بعض في حاجات تانية مختلفة".

كما ذكرت الفنانة نيللي كريم أن هذه أول مشاركة لها في المسرح، وأنها أعجبت بالتجربة وبتعاونها مع كريم عبدالعزيز، وأشارت إلى أن المسرح يوفر تجربة فريدة، قائلة :" أول مرة مسرح، ومبسوطة جدا بالمشاركة في المسرحية ومعايا النجم كريم عبدالعزيز اللي كل الناس بتحبه، المسرح مختلف لأن كل يوم بتشوف نفس الناس وامبارح غير انهاردة، وكل يوم العرض بيتعمل بشكل مختلف، أهم حاجة الروح الموجودة وراء الكواليس وكلنا أسرة واحدة وبنشجع بعض وواقفين مع بعض، ده إحساس حلو".

وقالت الفنانة نيللي كريم، أنها شخصية متقلبة المزاج وأنها شعر أحيانًا برغبتها في التوقف عن العمل، لافتة أنها قدمت كل أنواع الأعمال الفنية، موضحة:" أنا عملت أعمال تراجيدي وكوميدي وتشويق وأدوار صعيدية وعملت أعمال اجتماعية، أنا شخص مزاجنجي ومودي جدًا وأحيانا بكون مش عايزة اشتغل".

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