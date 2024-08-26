هابي بيرث داي لـ نيللي كريم في ماراثون رأس السنة.. خاص

بعد عدة تأجيلات، استقرصناع فيلم "هابي بيرث داي" بطولة النجمة نيللي كريم وكوكبة كبيرة من النجوم، على طرحه قربيًا عبر دور السينمات في مصر والوطن العربي، وكان من المفترض أن ينافس العمل في موسم عيد الأضحى الماضي، ولكن لـ أسباب إنتاجيه خرج من السابق.

وعلم "الموجز" من مصدر خاص من الشركة المنتجة لفيلم "هابي بيرث داي" ، أن العمل سينافس في ماراثون رأس السنة الميلادي الجديد لعام 2025.

نيللي كريم

هابي بيرث داي من بطولة كل من النجمة نيللي كريم، حنان مطاوع، شريف سلامة ،من تأليف محمد دياب وسارة جوهر وإخراج سارة جوهر.

أبرزأعمال نيللي كريم

شاركت النجمة نيللي كريم في بطولة مسرحية " السندباد" مع الفنان كريم عبد العزيز، وشيماء سيف، وبيومي فؤاد، ومصطفى خاطرو كوكبية كبيرة من النجوم وتم العرض الأول على المسرح العربي بـ"سيتي ووك" في جدة، المملكة العربية السعودية.

نيللي كريم في مسلسل فراولة

ويذكرأن شاركت النجمة نيللي كريم في الماراثون الرمضاني الماضي لعام 2024 بمسلسل فراولة.

تفاصيل قصة " فراولة"

وتدور أحداث مسلسل فراولة لـ نيللي كريم، حول فتاة، ابنة حارس عقار بمنطقة الزمالك، تلعب دورها الفنانة نيللي كريم، ثم تصبح مع مرور الوقت خبيرة، في علم الطاقة وإنفلونسر، وتدخل مجال الغناء، وتمارس مهنة قراءة، الفنجان، للحصول على الأموال، وبالفعل تنجح في تحويل، حياتها من الفقر إلى الثراء، من خلال عملها في المبيعات بإحدي الشركات العالمية.

نيللي كريم

أبطال مسلسل "فراولة"

من تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج محمد علي، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقي، وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، توني ماهر، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، وآخرون من النجوم.

نيللي كريم في فيلم السرب

شاركت نيللي كريم في فيلم "السرب" نيللي كريم، وقد حقق نجاحًا كبيرًا في موسم عيد الأضحى 2024، حيث بلغت إيراداته 39.3 مليون جنيه.

وشارك في بطولة فيلم السرب نخبة كبيرة من النجوم مثل أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، ومحمد فراج، وتأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.



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