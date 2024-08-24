حكيم باشا وفهد البطل.. صراع الألقاب في دراما رمضان 2025

يشهد موسم رمضان 2025 منافسة شرسة بين النجوم على الشاشة، وكل نجم اختار لقب خاص بمسلسله وشخصيته لكي يلفت الانتباه ويجذب الجمهور، لأن الشهر الكريم دايمًا ما يكون ساحة لمعارك درامية كبيرة، وهذا العام يشهد عودة النجوم بأعمال قوية وبألقاب مميزة، وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز التفاصيل.

أحمد السقا

أحمد السقا في العتاولة 2

أحمد السقا يواصل تحضيراته للجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" الذي نجح بشكل كبير في رمضان الماضي، السقا قدم خلاله دور حرامي وفتاح خزن، لكنه يتوب في نهاية الأحداث، وطارق لطفي يلعب دور ابن عمه الذي يظهر هو الآخر بدور مجرم محترف، لكنه قرر ترك حياة الإجرام بسبب السقا.

مصطفى شعبان وحكيم باشا

مصطفى شعبان سوف ينافس في رمضان بمسلسل جديد بعنوان "حكيم باشا"، الذي يحكي عن قصة اجتماعية في أجواء صعيدية، المسلسل يشارك في بطولته سهر الصايغ ورياض الخولي، وجاري التعاقد مع باقي الأبطال.

وشارك مصطفى شعبان في دراما رمضان 2024، بمسلسل "المعلم"، الذي عرض على قناة الحياة ومنصة WATCH IT، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي تشويقي، حيث ظهر خلاله بشخصية تاجر سمك، وهو من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل، وكان بجانبه في العمل هاجر أحمد، أحمد بدير، إنتصار، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، منذر رياحنة، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وغيرهم من النجوم.

عمرو سعد في سيد الناس

عمرو سعد بيستعد لدخول السباق الرمضاني بمسلسل "سيد الناس". العمل لسه في مرحلة التحضيرات، ومن المنتظر يتم الاتفاق على باقي تفاصيله قريبًا. المسلسل من تأليف خالد صلاح وإخراج محمد سامي.

أحمد العوضي

أحمد العوضي وفهد البطل

أحمد العوضي بيشارك في موسم رمضان المقبل بمسلسل "فهد البطل"، واللي بيلعب فيه دور صعيدي في إطار درامي اجتماعي مشوق. أحمد عبدالعزيز وميرنا نور الدين هما أول النجوم اللي اتعاقدوا على المشاركة في المسلسل، اللي من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.

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