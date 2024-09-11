تعرف على التفاصيل الكاملة لمسلسل نيللي كريم رمضان 2025

مسلسل نيللي كريم رمضان 2025.. تواصل الفنانة نيللي كريم التحضير لمسلسلها الجديد، الذي سيتم عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل 2025، وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز التفاصيل.

نيللي كريم

تفاصيل المسلسل

يأتي مسلسل نيللي كريم رمضان 2025، من إنتاج أحمد الدسوقي، وتأليفه من قبل أمين جمال، ومن إخراج عبد العزيز النجار، ويعد هذا العمل أول تعاون بين نيللي كريم وعبد العزيز النجار في الدراما التليفزيونية، وتم ترشيح النجار للإخراج بعد نجاحه في مسلسل "حالة خاصة" الذي قام ببطولته طه دسوقي وحقق نجاحاً كبيراً، كما قام بإخراج مسلسل "لحظة غضب" الذي قامت ببطولته صبا مبارك ومحمد شاهين وعُرض في رمضان الماضي.

آخر أعمال نيللي كريم المسرحية



ويعد مسلسل نيللي كريم رمضان 2025 هو أحدث أعمال الفنانة وذلك بعد أن شاركت مؤخرًا، في بطولة مسرحية " السندباد"، مع كريم عبد العزيز، شيماء سيف، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، وكوكبة من النجوم وتم عرضها لأول مرة على مسرح "سيتي ووك" في جدة، بالمملكة العربية السعودية، كما تم عرضها مؤخرًا ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

نيللي كريم

مسلسل فراولة

وكانت نيللي كريم، قد شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي لعام 2024 بمسلسل فراولة، الذي دارت أحداثه عن فتاة، ابنة حارس عقار بمنطقة الزمالك، تلعب دورها الفنانة نيللي كريم، ثم أصبحت مع مرور الوقت خبيرة، في علم الطاقة وإنفلونسر، ودخلت مجال الغناء، ومارست مهنة قراءة، الفنجان، للحصول على الأموال، وبالفعل نجحت في تحويل حياتها من الفقر للثراء، من خلال عملها في المبيعات بإحدي الشركات العالمية.

أبطال مسلسل "فراولة"

المسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد علي، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقي، وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، توني ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامي، وآخرون من النجوم، وعرض على قنوات dmc، و منصة watch it.

وكانت آخر أعمال نيللي كريم السينمائية أيضًا فيلم السرب، وهو بطولة أحمد السقا، آسر ياسين، أحمد فهمي، دياب، محمد فراج، صبا مبارك، محمود عبد المغني، محمد ممدوح، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

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