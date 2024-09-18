لهذا السبب .. نيللي كريم تعتذر عن تصوير فيلم "برشامة"

أعتذرت نيللي كريم عن تصوير فيلم جديد بعنوان "برشامة"، هذا العمل من تأليف خالد وشيرين دياب ومن إخراج خالد دياب،

وكانت نيللي قد أعلنت عن فيلم “ برشامة” في الآونة الأخيرة، ولكنها اعتذرت عن المشاركة في هذا العمل بسبب التزاماتها بأعمال أخرى في الفترة الحالية، يرصد “ الموجز” في التقرير التالي أبرز أعمالها القادمة

نيللي كريم

فيلم "أناناسة" والمشاريع المستقبلية

حالياً، تركز نيللي على التحضير لفيلم جديد بعنوان "أناناسة"، من تأليف مريم نعوم وإنتاج أحمد الدسوقي عبر شركة "Sky Limit"، يتم حالياً الاتفاق على التفاصيل النهائية وتجهيز فريق العمل المشاركين إلى جانب نيللي.

المنافسة في دراما رمضان 2025

تعاقدت نيللي كريم أيضاً على بطولة مسلسل جديد تستعد للتنافس به في دراما رمضان المقبل 2025.

المسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج أحمد الدسوقي عبر شركة "Sky Limit"، العمل ما زال في مرحلة التعاقد وكتابة السيناريو، وسيتم الإعلان عن اسمه النهائي قريباً.

تصوير فيلم "صيف 67"

من بين المشاريع التي تشغل نيللي حالياً، فيلم "صيف 67"، الذي يضم كلاً من أمير المصري، صبري فواز، وأحمد كمال.

الفيلم من تأليف وإخراج أبو بكر شوقي، وإنتاج محمد حفظي، التصوير جاري حالياً، ويُتوقع أن يحقق العمل نجاحاً ملحوظاً.

انتظار نيللي عرض فيلم "هابي بيرزداي"

في الوقت نفسه، تنتظر نيللي عرض فيلمها "هابي بيرزداي"، الذي انتهت من تصويره في يونيو الماضي.

يُتوقع أن يتم تحديد موعد عرضه قريباً، الفيلم صُور في مناطق شعبية مثل بولاق أبو العلا وإمبابة والقناطر الخيرية، ويتناول قضايا اجتماعية هامة أبرزها عمالة الأطفال.

يشارك في الفيلم إلى جانب نيللي كل من حنان مطاوع، شريف سلامة، حنان يوسف، وعدد من الأطفال وضيوف الشرف، العمل من تأليف وإخراج سارة جوهر، وإنتاج شركة "Sky Limit" للمنتج أحمد الدسوقي.

نيللي في دراما رمضان 2024

في رمضان الماضي، نافست نيللي كريم في مسلسل "فراولة"، الذي عُرض في النصف الثاني من الشهر الكريم.

المسلسل كان كوميدياً اجتماعياً، وشارك فيه شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبدالعظيم، إيمان السيد، توني ماهر، جيلان علاء، ولبنى ونس، العمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي، وقصة أحمد الدسوقي.

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