أحمد رزق يستعد لتصوير مسلسل "سيد الناس" مع عمرو سعد

يواصل النجم عمرو سعد تحضيراته لمسلسله الجديد "سيد الناس"، والذي من المقرر أن ينافس به في موسم دراما رمضان 2025، المسلسل ينتمي إلى فئة الأعمال الاجتماعية الشعبية، وهو النوع الذي اعتاد عمرو على تقديمه في السنوات الأخيرة، محققًا نجاحات كبيرة، ومن المقرر بدء تصوير العمل في شهر نوفمبر القادم ، ويكشف الموجز تفاصيل العمل.

أبطال مسلسل "سيد الناس"



انضم الفنان أحمد رزق رسميًا إلى فريق عمل المسلسل، ليشارك عمرو سعد في البطولة، إلى جانب رزق، يضم المسلسل نخبة من النجوم منهم إلهام شاهين، أحمد فهيم، وطارق النهري. العمل مكون من 30 حلقة، وهو من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، وإخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح. كما يتم حاليًا التفاوض مع باقي أبطال المسلسل لاستكمال فريق العمل.

أحمد رزق وتحضيراته لمسلسله الجديد "حرب الجبالي"



بالإضافة إلى مشاركته في "سيد الناس"، ينتظر أحمد رزق تحديد موعد عرض مسلسله الجديد "حرب الجبالي"، الذي انتهى من تصويره منذ حوالي عامين. تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي تشويقي، وهو مكون من 45 حلقة. يشارك في بطولته أحمد خالد صالح، هبة مجدي، صلاح عبدالله، سوسن بدر، والراحل أشرف عبدالغفور، إلى جانب العديد من النجوم. العمل من تأليف سماح الحريري، إخراج محمد أسامة، وإنتاج صادق الصباح.

أحمد رزق في رمضان 2024



شهد موسم رمضان 2024 تألق أحمد رزق في مسلسل "بيت الرفاعي"، حيث شارك في بطولته بجانب أمير كرارة. جسد رزق شخصية فاروق، ابن عم ياسين الذي يلعب دوره كرارة، وتدور الأحداث حول تجارة الآثار والصراعات العائلية. المسلسل مكون من 30 حلقة، وضمت قائمة أبطاله سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، وملك قورة. العمل من تأليف بيتر ميمي وعمرو أبو زيد وهند عبدالله، وإخراج أحمد نادر جلال.

أحدث أعمال أحمد رزق



في موسم رمضان 2023، قدم أحمد رزق دورًا مميزًا في مسلسل "حضرة العمدة" بجانب الفنانة روبي. لعب رزق دور محامي، ودارت الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي، وشارك في العمل نخبة من النجوم مثل سميحة أيوب، بسمة، محمود عبدالمغني، وإدوارد. المسلسل كان من تأليف الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

بهذا يستمر أحمد رزق في تقديم أعمال متنوعة ومميزة تضعه في مقدمة نجوم الدراما المصرية، سواء في الأعمال الاجتماعية أو الشعبية، مما يعزز مكانته في عالم الدراما المصرية.

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