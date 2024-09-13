عمرو سعد: والدتي بطلة فيلم حياتي ربتنا بيد من حديد ودون شكوى

في حديث خاص ومؤثر، كشف النجم عمرو سعد لأول مرة عن تفاصيل من طفولته وصعوبة الظروف التي عاشتها أسرته، مؤكداً الدور الكبير الذي لعبته والدته في تربية إخوته وتحملها المسؤولية الكاملة بعد وفاة والده.

جاءت هذه التصريحات خلال استضافته في برنامج "بيت السعد" الذي رصدها موقع " الموجز"، حيث لم يتردد عمرو في التعبير عن تقديره لوالدته وجهودها الجبارة.

عمرو سعد

حديث أبلة فاهيتا عن والدته

خلال الحلقة، سألت الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا" عمرو سعد وشقيقه أحمد سعد عن والدتهما بطريقة طريفة: "طنط الحاجة كانت أي نوع من الستات، رعب ولا وثائقية ولا أكشن؟" ليأتي رد عمرو معبراً ومؤثراً: "أمي كانت دراما بكل معانيها هي فيلم طويل، ربنا يديلها العمر الطويل، حياتها مليئة بالأحداث والمواقف التي تجعل منها قصة غير عادية كانت تجمع بين الكوميديا، التراجيديا، والأكشن."

برنامج بيت السعد

دور والدته البطولي في تربية الأسرة

واصل عمرو سعد حديثه ليصف التضحيات الكبيرة التي قدمتها والدته: "أمي ربت 5 أولاد و4 بنات بشكل ميري، وكانت هي المسؤولة الوحيدة بعد وفاة والدي، كانت تنزل كل يوم للسوق، تشيل أوزان ثقيلة جداً، تطبخ لنا، وتدير كل الأمور المنزلية بمهارة، لم تشتكِ يوماً من صعوبة الحياة ولم تطلب مساواة أو حقوق المرأة، حتى في وجود والدي."

عمرو سعد ومشاركته في دراما رمضان 2025

من ناحية أخرى، يستمر عمرو سعد في تقديم أعمال فنية مميزة تجمع بين الدراما والتشويق، فيما يظل دوره كابن بار وناجح يعكس قيم العائلة والتقدير لتضحيات الأمهات في تربية أجيال قادرة على النجاح والتأثير، لذلك يستعد سعد للمشاركة في موسم رمضان 2025 من خلال مسلسل جديد بعنوان "سيد الناس".

العمل من تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج صادق الصباح، يشاركه البطولة النجمة إلهام شاهين، ويعد هذا العمل من أبرز الأعمال المنتظرة للموسم القادم.

آخر أعمال عمرو سعد في رمضان 2023

في سياق متصل، شارك عمرو سعد في رمضان 2023 بمسلسل "الأجهر"، الذي حقق نجاحاً واسعاً.

المسلسل ضم نخبة من النجوم، من بينهم درة، سيد رجب، أنوشكا، عمرو عبد الجليل، وأحمد مجدي، وكان العمل من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي.

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تفاصيل شخصية عمرو سعد في مسلسل "سيد الناس" وفيلم "الغربان"

