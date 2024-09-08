"سيد الناس" يجمع إلهام شاهين مع عمرو سعد في الاستديو أول نوفمبر

تعاقدت الفنانة إلهام شاهين على المشاركة في بطولة مسلسل، "سيد الناس" مع الفنان عمرو سعد ، والذي من المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2025.

إلهام شاهين

وعلم "الموجز" أن الفنانة إلهام شاهين ستبدأ تصوير مشاهدها في مسلسل "سيد الناس" أول شهر نوفمبر المقبل، وذلك بقيادة المخرج محمد سامي.

تفاصيل مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، مكون من 30 حلقة، من بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، خالد الصاوي، ومحمد شاهين، وجاري التعاقد في الفترة الحالية مع باقي أبطاله، والعمل من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح وإخراج محمد سامي.

أعمال جمعت إلهام شاهين وعمرو سعد

من المعروف أن الفنانة إلهام شاهين تعاونت مع الفنان عمرو سعد في بطولة فيلم " ريجاتا" الذي تم عرضه في عام 2015، وشارك في البطولة كل الفنان محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، رانيا يوسف، أحمد مالك، وليد فواز، وأمير شاهين، والفيلم من تأليف محمد سامي ومعتز فتيحة وإخراج محمد سامي.

آخر أعمال إلهام شاهين

والجدير بالذكر أن إلهام شاهين شاركت في بطولة مسلسل " حكاية ألفريدو" الذي تم عرضه في عام 2023، وكان العمل ضمن حكايات مسلسل 55 مشكلة حب، وظهرت ضمن أحداثه بشخصية مريضة آل زهايمر.

إلهام شاهين

مسلسل " حكاية ألفريدو" مكون من 10حلقات وشارك بجانب إلهام شاهين في بطولتها، أحمد فهمي، ندى موسى، أمير شاهين، عابد عناني، انجي كيوان، إيمان السيد، روان الغابة، عمر شرقي، محسن صبري، محمد السويسي، وياسمين بن داود، والحكاية من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج عصام نصار، وإنتاج الشركة المتحدة، وشركة آرت ميكر للمنتج أحمد عبد العاطي.

ويذكران شاركت الفنانة إلهام شاهين في ماراثون رمضان عام 2022 بمسلسل " بطلوع الروح" بطولة الفنانة منة شلبي، وجسدت شاهين شخصية أم جهاد وهي امرأة داعشية تقوم بتجنيد السيدات والعمل حقق نجاحًا ملحوظًا وقتها، وشارك في بطولته أحمد السعدني، عادل كرم، محمد حاتم، دياموند بو عبود، وهاجر السراج، ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري.

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