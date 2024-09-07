بعد ما قالته عن التبرع بالأعضاء.. أبرز التصريحات المثيرة للجدل لـ إلهام شاهين

أثارت الفنانة إلهام شاهين جدلًا كبيرًا خلال الساعات الماضية، بعد قرار التبرع بأعضائها، أثناء تواجدها ضيفة في برنامج "ضيفي" مع الإعلامي معتز الدمرداش.

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز تصريحات إلهام شاهين عن التبرع بأعضاءها، بجانب أبرز تصريحاتها المثيرة للجدل.

إلهام شاهين

تعليق إلهام شاهين عن التبرع بالأعضاء



قالت إلهام شاهين، إنها غضبت من سخرية الجمهور منها بسبب قرار التبرع بأعضاءها، مؤكدة أنه كان لابد عليهم فعل الخير أو أن يصمتوا، وأنها لا تمانع في التبرع بالأعضاء بعد الوفاة خاصة إذا كانت سليمة، قائلة:"عندما تحدثت فى الفيديو الذى نشرته عبر انستجرام عن تبرعى بأعضائى بعد وفاتى بعض الناس اتريقت وقالت هو فيه شئ سليم، وهو ما ضايقنى فبدل أن يسخروا من حديثى عليهم أن يفعلو الخير أو يصمتوا، أرى أنه إذا كانت كل أجهزة الجسم غير سليمة ما عدا قرنية العين فلماذا لم يتم التبرع بها الى مريض آخر يمكن أن ننقذ حياته ونرد له بصره والطب تقدم جدًا من الممكن نقل أى شيئ من جسد المتوفى لينقذ حياة إنسان آخر، البعض يقول أن هذا حرام لأن جسد الإنسان ليس ملكه ولكن هناك شيوخ تقول أن هذا الأمر حلال مثل الشيخ خالد الجندي، والدكتور سعد الدين الهلالي، احترموا رأي رجال الدين على الأقل".

وتعتبر الفنانة إلهام شاهين من أكثر الفنانات جرأة، وهذا يجعلها دائمًا في صدارة التريند، بسبب تصريحاتها التي تثير الجدل دائمًا.

تصريح إلهام شاهين عن رأيها في "صلاة المخرج"

وكانت إلهام شاهين قد تصدرت التريند مؤخرًا بعد الكشف عن رأيها في "صلاة المخرج" الذي ترك التصوير من أجل الصلاة، مُعلفة:" في مخرج اشتغلت معاه ، كان راجل طبيعي جداً وشخص عادي، فجأة تدين بشكل غريب جداً بقى اول ما الآذان يآذن يسيب التصوير والكاميرا دايرة وينزل يصلي، لا وكمان ياخد كل العمال معاه طبعا هو براحته، لكن مش لدرجة انه يسيب الشغل ويروح يصلي".

إلهام شاهين

تعليق إلهام شاهين عن القبلات في الأفلام



ولم يكن هذا التصريح الأول لها الذي يثير الجدل فقد سبقته تصريحات أخرى أثارت غضب جمهورها، منها حديثها عن القبلات في الأفلام، فقد دافعت عن مشاهد القبلات واعتبرتها جزءً من الفن، وعلقت وقتها على هجوم الجمهور عليها قائلة:"ناس تافهة، إما إنك تشكرني عشان عايزة أعمل خير أو تسكت، ولو أنت مش شايف إنه خير سيبني أعمله وسيبنى أدخل النار".

ومن التصريحات الأخرى التي تسببت الهام شاهين في حدوث جدلاً بسببها، هي أنها قالت في أحد البرامج الفنية، أنها خضعت لعملية إجهاض بسبب رفضها في أن تصبح أمًا، مُعلقة: "مش زعلانة والقرار كان بإيدي، مش عايزة أبقى أم، ومش عاوزة اتحمل مسؤوليات وده هروب من المسؤولية، وأكيد ماما كانت شايلة كتير، ده أنا بس أقول أي أخواتي يجروا عليا بأولادهم وبيشيلوني أكتر من إني أشيلهم".

إلهام شاهين: لا يعقل التبرأ من أدوار الإغراء



كما تحدثت إلهام عن تقديمها “أدوار الإغراء”، مؤكدة على أنه "لا يُعقل أن أن تتبرأ منها، وذلك في تصريحات تلفزيونية لها في برنامج مع المخرجة إيناس الدغيدي، موضحة إنها لا تخشى من تقديم أي أدوار وباستمرار تكون مقتنعة بما تقدمه حتى لو صنفه الجمهور إغراء.

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