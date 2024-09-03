إلهام شاهين تشكر سعد الدين الهلالي بعد دفاعه عنها.. ماذا قالت ؟

وجهت الفنانة إلهام شاهين الشكر إلي العالم الجليل د. سعد الدين الهلالي، ذلك بعدما دافع عنه في الهجوم اللي شن ضدها.

كتبت إلهام شاهين منشور على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، :«شكرا جزيلا للعالم الجليل د. سعد الدين الهلالى .. نتعلم من حضرتك الكثير .. نتعلم الأخلاق قبل كل شيء و عدم التنمر .. و أن الدين يسر و ليس عسر .. نتعلم كيف يكون إحترام الإنسان لأخيه الإنسان».

إلهام شاهين

إلهام شاهين تشكر سعد الدين الهلالي بعد الدفاع عنها

أضافت إلهام شاهين:«نحتاج لوجود كثيرين مثلك فى حياتنا من ذوى العقول الراجحه و الأخلاق الساميه لنفهم جوهر الدين الإسلامي السمح .. و نتعلم مسئولية الكلمه التى تنشر الخير و المحبه و السلوكيات الحسنه بين الناس .. الرسول الكريم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ..نعم الدين أخلاق».

قال "الهلالي" خلال حلوله ضيفا على برنامج "الحكاية"، مساء الاثنين، مع الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "MBC مصر"، إنه تم التطرق إلى مسألة فنانة محترمة تحترم عقلها ومنطقها، وكانت قد انتقدت أحد المخرجين الذي كان أثناء التصوير يقوم بتجميع المصورين والجميع لأداء الصلاة في أول وقتها، مما يؤدي إلى تعطيل العمل. نتيجة لهذا الانتقاد، تعرضت لتنمر فقهي وليس ديني، حيث يُعتبر الدين حقًا لله وحده.

مدحت العدل يهاجم إلهام شاهين بعد تصريح الصلاة

رد المنتج مدحت العدل على تصريحات إلهام شاهين عن الخرج الذي كان يترك التصوير وقت الصلاة ويذهب لأدائها، حيث علقت وقالت: "مش كل ما الأذان يأذن هيروح يصلي"، وكان رد مدحت العدل رائعا بالنسبة للكثيرين حيث أنه "جاب الخلاصة".

وقال مدحت العدل ردا على إلهام شاهين: الموضوع سهل وبسيط ولا يحتاج لجاج.. الراجل رايح يصلي 5 دقائق.. الدنيا مش هتتهد يعني طالما مش هيروح يقعد ساعتين.. احنا بنعمل قضايا من غير قضايا.. عايز تروح تصلي روح صلي يا سيدي.. هنقول لا يعني.. ما كلنا مسلمين وبنصلي.. التصوير بيعطل 20 ألف مرة وبناخد بريك والموضوع بسيط.

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