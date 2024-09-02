إلهام شاهين تثير الجدل بتصريحات عن الصلاة وداعية ترد عليها.. إليك التفاصيل

في الأيام الأخيرة، أثارت تصريحات الفنانة إلهام شاهين جدلاً واسعًا حول الصلاة وأداءها أثناء العمل، تصريحاتها، التي جاءت خلال حديث قديم لها، أثارت استياء الكثيرين وخاصة الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. في هذا التقرير يتناول الموجز تصريحات إلهام شاهين ورد الدكتورة سعاد صالح عليها، مع تحليل للسياق والجدل الدائر حول الموضوع.

ما الذي قالته إلهام شاهين؟

خلال فيديو قديم تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت الفنانة إلهام شاهين عن تجربة سابقة لها مع أحد المخرجين، والذي وصفته بأنه "تدين بشكل غريب". وذكرت أنه كان يتوقف عن العمل في كل وقت صلاة، ويأمر العاملين معه بالتوقف للصلاة، مما أدى إلى تعطل العمل. وأوضحت شاهين أن هذا التصرف كان غير معتاد في السابق، وأنها لا تمانع من ممارسة الطقوس الدينية، ولكن بشرط ألا يتعارض ذلك مع العمل.

إلهام شاهين

رد الدكتورة سعاد صالح.. انتقاد قاسٍ ودفاع عن الصلاة

في مقابلة لها ببرنامج "تفاصيل" على قناة "صدى البلد2"، أعربت الدكتورة سعاد صالح عن استغرابها الشديد من تصريحات إلهام شاهين. واعتبرت أن الانتقاد الذي وجهته شاهين للصلاة هو نوع من السخرية والاستهزاء بطاعة الله. وأكدت صالح أن أداء الصلاة هو أمر يجب أن يتم في وقته، لأنه لا يمكن لأي شخص أن يضمن عمره، مشيرة إلى أن "الأعمار بيد الله".

وأضافت سعاد صالح تعليقًا على تصريحات شاهين: "كم عمرك الآن وأنتي لا زلتي بهذا الابتعاد عن الآداب اللي ربنا شرحها؟" وأكدت على أهمية عدم الانتقاص من الأشخاص الذين يلتزمون بطاعة الله، مشددة على أن من يطع الله ورسوله سيكون له نصيب في الجنة، بينما من يعصيهما سيجد نفسه في نار خالدة.

الطبيب والمخرج.. مقارنة غير منطقية

إلهام شاهين

إحدى النقاط التي أثارت الجدل في تصريحات إلهام شاهين كانت عندما قارنت بين الطبيب الذي يجري عملية جراحية والمخرج الذي يتوقف عن العمل لأداء الصلاة. ردت الدكتورة سعاد صالح على هذه المقارنة، ووصفتها بأنها غير منطقية، مشيرة إلى أن هناك فرقًا كبيرًا بين الظروف التي يتواجد فيها الطبيب والتي يتواجد فيها المخرج.

تأثير التصريحات على الجمهور

انتشار هذا الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أعاد فتح النقاش حول أهمية الالتزام بالطقوس الدينية، وخاصة الصلاة، أثناء العمل. بينما يرى البعض أن التوازن بين العمل والدين هو الحل الأمثل، هناك من يعتقد أن الالتزام الكامل بالدين يجب أن يكون أولوية، بغض النظر عن الظروف.

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