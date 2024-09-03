بعد تصدر حبيبة عمرو سعد التريند .. تعرف علي عدد أبناءه

تصدر الفنان عمرو سعد، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن احتفل بعيد ميلاد ابنته حبيبة، التي اختار لها هذا الاسم بناءً على موقف خاص حدث بعد ولادتها.

وشارك سعد متابعيه على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" الذي رصده " الموجز"، بصور تجمعه بابنته، معلقًا: "من 15 سنة اتولدت البنت القمر دي وأول بوكيه ورد جالنا كان مكتوب عليه (مبروك حبيبة عمرو سعد)، فقررت يكون ده اسمها حبيبة وأحلى حبيبة عمرو سعد".

عمرو سعد وابنته حبيبة

عدد أبناء عمرو سعد

عمرو سعد أب لأربعة أبناء، منهم رابي، يارو، وحبيبة، وقد لفت ابنه الأكبر، رابي، الأنظار في مسلسله الأخير "الأجهر"، الذي عُرض في رمضان 2023، وأشاد الجمهور بموهبته وأشاروا إلى أنه يشبه والده ليس فقط في الشكل بل حتى في الصوت.

نجل عمرو سعد

رابي ابن عمرو سعد

يذكر أن ظهرت زوجة عمرو سعد مع ابنته حبيبة في حفل زفاف ابنة الإعلامية سهير جودة ولفتوا الأنظار حولهم.

زوجة عمرو سعد وابنته

أعمال فنية قادمة

وفي سياق آخر، كشف عمرو سعد عن اقتراب انتهاء تصوير فيلمه العالمي الجديد "The Crows"، المتوقع أن يكون جاهزًا للعرض بحلول عام 2025.

ونشر سعد مجموعة من الصور من كواليس العمل عبر حسابه على إنستجرام، معلقًا: “بعد غياب أكثر من 4 سنوات عن شاشات السينما، كنت محظوظ بعودة تعوض عن الغياب ده إن شاء الله منتصف نوفمبر يكون انتهاء تصوير الفيلم الأضخم إنتاجيًا بعد جهد كبير امتد لثلاث ”

أضاف سعد أن الفيلم يضم نخبة من النجوم المصريين والألمان والروس والإنجليز، وسيكون مترجمًا إلى اثنتي عشرة لغة.

وأكد أن الفيلم سيُعرض عالميًا في عام 2025، مع استعداداته لتصوير فيلمه القادم الذي سيعلن عنه قريبًا.

عمرو سعد

كما يستعد الفنان عمرو سعد حاليًا لمسلسله الجديد "سيد الناس"، والذي سيدخل من خلاله سباق الدراما الرمضانية لعام 2025.

ويتوقع أن يحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات عالية، خاصة بعد أن قام عمرو سعد بتشويق جمهوره من خلال نشر صورة من كواليس العمل، حيث ظهر فيها بشكل مختلف تمامًا عن المعتاد، مما أثار حماس الجمهور وترقبهم لمعرفة تفاصيل شخصيته الجديدة في رمضان المقبل.

أعمال سابقة

يذكر أن آخر ظهور لعمرو سعد على الشاشة الكبيرة كان في فيلم "حملة فرعون" الذي عرض عام 2019، وشارك في بطولته مجموعة من الفنانين، من بينهم روبي، محمود عبدالمغني، ومحمد لطفي، وكان من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.



عمرو سعد

أخر أعماله الفنية

جدير بالذكر أنه كان آخر أعمال عمرو سعد مسلسل الأجهر، وهو من بطولة عمرو سعد، دره، ساره سلامه، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، ناهد السباعى، محمد التاجى، نهله سلامه، ياسر الزنكلونى، مصطفى أبو سريع، انوشكا، أحمد مجدى، محمد جمعه، ندى بهجت، محمود قابيل، عارفه عبد الرسول، نور النبوى، بدريه طلبه، محمد جمعه محمد عبد الجواد، علاء عوض، قصى الأمين، وفاء عامر وأشرف عبد الغفور وخالد زكى وباسم مغنية ورابى عمرو سعد، حمدى هيكل، حسنى شتا، محمد خميس، أحمد حبشى، وهو من إنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن ومن تأليف ورشه ملوك وإخراج ياسر سامى.

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