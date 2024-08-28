التصالح ينهي الأزمة القانونية بين نجل أحمد رزق وأسرة ضحية الدهس بأكتوبر

كشف ياسر شوقي، محامي عامل الدليفري ضحية عمر نجل الفنان أحمد رزق، الذي دهسه داخل أحد الكمبوندات بمنطقة الشيخ زايد، لأحد البرامج التلفزيونيه إنه تم الاتفاق على التصالح والتنازل بين الطرفين.

تصالح نجل أحمد رزق مع أسرة عامل الدليفري بأكتوبر



وأشار “شوقي” إلى أن أسرة المجني عليه تنازلت بشكل قانوني عن الدعوى المدنية التي كان يطالب فيها بتعويض مدني 5 ملايين جنيه، وانتهى الأمر بالصلح بين الطرفين، ولكن المحكمة سوف تقول كلمتها في جلسة المحاكمة المفترض انعقادها يوم 5 سبتمبر.

عامل الدليفري ضحية نجل أحمد رزق



وكانت النيابة العامة، قد أحالت قضية اتهام نجل الفنان أحمد رزق إلى نيابة الطفل، وذلك بعد وفاة عامل دليفري متأثرا بإصابته في حادث تصادم دراجته النارية، بدراجة نجل الفنان بطريق الشيخ زايد.

استدعاء نجل الفنان أحمد رزق

وكانت جهات التحقيق بالجيزة، قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بكفالة 5 آلاف جنيه، من تهمة تسببه في إصابة عامل دليفري بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر، في حادث سير عكس الاتجاه بدراجته النارية.

وكشفت التحقيقات عن وفاة ضحية نجل الفنان أحمد رزق، بعد إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ، إذ دخل في حالة غيبوبة تامة ظل بها فترة بأحد مستشفيات مدينة 6 أكتوبر.

وفاة ضحية نجل الفنان أحمد رزق

وأوضح التقرير الطبي أن المجني عليه يدعى علاء عماد الدين، مواليد 2003، ودخل المستشفى في 28 مايو الماضي، وكان يعاني من اشتباه بنزيف بالمخ وكان فاقدا للوعي وكدمات وسحجات وجروح متفرقة بالوجه، وتم حجزه، ولم يستجيب للأجهزة والتدخلات الدوائية، وتوفى يوم الجمعة 19 يوليو وتم رفع كل الأجهزة عنه بعد تأكد الوفاة.

أحمد رزق

آخر أعمال أحمد رزق

يُذكر أن آخر أعمال أحمد رزق هو مسلسل «بيت الرفاعي»، الذي عرض رمضان 2024، من بطولة أمير كرارة، وسيد رجب، وميرنا جميل، ومحمد لطفى، وتامر نبيل، وصفاء الطوخى، وملك قورة، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وعايدة رياض وأحمد فؤاد سليم.

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