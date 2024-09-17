آخر تطورات قضية نجل الفنان أحمد رزق .. تفاصيل

احتل اسم الفنان أحمد رزق مؤشر البحث جوجل منذ ساعات بعد خبر التصالح مع والد عامل الدليفري المجني عليه علاء عماد الدين، ومن هنا يستعرض " الموجز " التفاصيل في سطور.

أحمد رزق ونجله

إذ قضت محكمة جنح الطفل في 6 أكتوبر، بانقضاء الدعوة الجنائية في اتهام ابن الفنان أحمد رزق، بدهس دليفري داخل كمبوند شهير، بالتصالح للتنازل عن الدعوة المدنية.

وكانت أسرة الشاب علاء عماد، عامل الدليفري، ضحية ابن الفنان أحمد رزق، والذي دهسه داخل كمبوند شهير في مدينة الشيخ زايد، قبل نحو ٣ أشهر، كشف تفاصيل التصالح مع والد الطفل، إذ قال والد المجني عليه، إنه تصالح مع الفنان أحمد رزق، واتفقا على التنازل أمام محكمة الجنح التي نظرت أولى جلسات المحاكمة في الـ ٥ من سبتمبر الجاري.

وكانت أجهزة الأمن قد تحفظت على نجل الفنان أحمد رزق في مايو الماضي، بعد تسببه في إصابة عامل الدليفري عندما صدمه بدراجته حيث كان يسير عكس الاتجاه، وأخلت النيابة العامة سبيله بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه، قبل أن تعود وتحقق معه من جديد بعد وفاة العامل، موجهة إليه تهمة القتل الخطأ.

تفاصيل استدعاء ابن أحمد رزق

وكانت جهات التحقيق بالجيزة، قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، من تهمة تسببه في إصابة عامل دليفري بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر، في حادث سير عكس الاتجاه بدراجته النارية.

وكشفت التحقيقات عن وفاة ضحية نجل الفنان أحمد رزق، بعد إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ، إذ دخل في حالة غيبوبة تامة ظل بها فترة بأحد مستشفيات مدينة 6 أكتوبر.

وفاة ضحية نجل الفنان أحمد رزق

وأوضح التقرير الطبي أن المجني عليه يدعى علاء عماد الدين، مواليد 2003، ودخل المستشفى في 28 مايو الماضي، وكان يعاني من اشتباه بنزيف بالمخ وكان فاقدا للوعي وكدمات وسحجات وجروح متفرقة بالوجه، وتم حجزه، ولم يستجيب للأجهزة والتدخلات الدوائية، وتوفى يوم الجمعة 19 يوليو وتم رفع كل الأجهزة عنه بعد تأكد الوفاة.

آخر أعمال أحمد رزق على شاشات الدراما

يذكر أنشارك الفنان أحمد رزق هو مسلسل "بيت الرفاعي"، الذي عرض رمضان 2024، من بطولة أمير كرارة، وسيد رجب، وميرنا جميل، ومحمد لطفى، وتامر نبيل، وصفاء الطوخى، وملك قورة، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وعايدة رياض وأحمد فؤاد سليم.

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