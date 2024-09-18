شريف دسوقي يكشف عن رغبته بالمشاركة في مسلسل عمر أفندي

تحدث الفنان شريف دسوقي خلال تصريحات إذاعية في إحدى البرامج عن رغبته في المشاركة بمسلسل عمر أفندي بطولة أحمد حاتم وأية سماحة، وكشف العديد من الأسرار، ويرصد الموجز أبرز تصريحاته

حقيقة خلافه مع المخرجه كاملة أبو ذكرى

وقال شريف دسوقي خلال لقائه في تصريحات إذاعية: مفيش مشاكل بيني وبين المخرجة كاملة أبو ذكري، وقضينا أجمل فترة تصوير في عمري في مسلسل بـ 100 وش، في تواصل دائم وباركتلي على فيلمي وقفة رجالة والنمس والإنس، وتواصلنا من فترة قريبة ولا يوجد مشاكل.

شريف دسوقي: “كان نفسي اشارك في مسلسل عمر أفندي



شريف دسوقي يكشف عن رغبته في المشاركة بـ عمر أفندي

وبشأن رغبته بالمشاركة في مسلسل عمر أفندي، أوضح شريف دسوقي: شاهدت مؤخرا مسلسل عمر أفندي، وأعجبت بالفنان مصطفى أبو سريع لأنه بمثابة ابني في الوسط الفني، وكان طاقم العمل جيدًا والمخرج كان بديعًا في تقديم المسلسل، وكان له رد فعل إيجابي وكنت أتمنى أن أكون موجودًا ضمن طاقم العمل.

شريف دسوقي: “كان نفسي اشارك في مسلسل عمر أفندي

الحالة الصحية لـ شريف دسوقي

كما طمأن شريف دسوقي الجمهور بشأن حالته الصحية، وذلك بعد غياب عن الساحة الفنية خلال الفترة الأخيرة، وقال شريف دسوقي: أنا الحمد لله بخير ومش مختفي أو غايب عن المشاركة في الأعمال الفنية، ويجمعني فيلم قريب مع مطرب الراب شاهين، أنا موجود وشغال الحمد لله.

آخر أعمال شريف دسوقي

شارك الفنان شريف دسوقي مؤخرا في فيلم الحريفة، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد وإنتاج طارق الجنايني، وشارك به العديد من الفنانين مع نور النبوي، منهم: كزبرة، خالد الذهبي، نور إيهاب، أحمد حسام ميدو، أحمد غُزي، عبد الرحمن محمد، فراس سعيد، يوسف عمر، بيومي فؤاد، الطفلة ريما مصطفى، سليم هاني.

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