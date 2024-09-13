نجمة التريند.. آية سماحة تتصدر محركات البحث بعد تصريحاتها حول عمر أفندي

تصدرت الفنانة آية سماحة مؤشرات البحث في جوجل مؤخرًا، وذلك بعد تصريحاتها حول دورها في مسلسل عمر أفندي، حيث جسدت شخصية "زينات"، آية علّقت على دورها بقولها: "ناصحة في المسلسل وفي الحقيقة"، مما جذب انتباه الجمهور نحو هذا الدور الذي لاقى استحسانًا كبيرًا، ويكشف الموجز تفاصيل اكثر عن الخبر.

زينات.. شخصية قوية وراء الكواليس

آية سماحة

في مقابلة مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" على قناة "ON"، أكدت آية أن شخصية "زينات"، التي جسدتها، ليست مجرد راقصة، بل امرأة قوية تحب أهلها. وصفها لها بـ"ست بميت راجل" أثار تفاعلًا كبيرًا، حيث قالت: "محدش يقدر يلوي دراعها"، وهو ما أضفى على الدور طابع القوة والاستقلالية.

عشق السيناريو والتدريبات المكثفة

أوضحت سماحة أنها انجذبت إلى السيناريو من البداية، حيث كان لتفاصيل الشخصية وما تحمله من مزيج بين الرقة والقوة تأثير كبير عليها. وأشارت إلى أنها تلقت تدريبات مكثفة لأداء الرقصات المطلوبة في المسلسل، ما زاد من مصداقية الدور وساعدها على تقديمه بشكل مميز.

جلسة تصوير جريئة وتعليقات الجمهور

آية سماحة

بعد انتهاء عرض المسلسل، نشرت آية سماحة جلسة تصوير جديدة على حسابها في إنستجرام، وعلقت: "كتش كدر في الألولو". تعليقات الجمهور جاءت مليئة بالإعجاب، منها "حاجة ١٣ خالص" و"هو فيه حلاوة كدة" و"زينات دي ولا مين؟"، هذا التفاعل أظهر مدى حب الجمهور لشخصية زينات وارتباطهم بها.

دعم أحمد السقا وتشجيع فريق العمل

أحمد السقا

في لفتة جميلة، دعم الفنان أحمد السقا آية سماحة بمكالمة هاتفية بعد عرض إحدى الحلقات، عبّر خلالها عن إعجابه بأدائها. هذا الدعم لم يكن محصورًا بآية فقط، بل امتد لبقية فريق العمل. أحمد حاتم، أحد أبطال المسلسل، أكد في حديثه مع منى الشاذلي أن السقا كان يتصل به يوميًا لتقديم النصائح والدعم، مما كان له تأثير كبير على معنويات الفريق.

كيمياء بين أحمد حاتم ومصطفى أبو سريع

الفنان مصطفى أبو سريع كشف عن التعاون الرائع بينه وبين أحمد حاتم خلال تصوير المسلسل، مشيرًا إلى الكيمياء التي جمعت بينهما أمام الكاميرا. في حديثه مع الإعلامية فاطمة مصطفى ببرنامج "الراديو بيضحك"، أعرب أبو سريع عن سعادته بهذا التعاون، وكشف عن كواليس ممتعة مليئة بالطاقة الإيجابية التي انعكست على أداء الفريق بأكمله.

عمر أفندي

قصة مسلسل "عمر أفندي" وأبطاله

ينتمي مسلسل "عمر أفندي" إلى فئة الأعمال الاجتماعية الرومانسية الكوميدية، حيث يروي قصة تجمع بين المواقف الكوميدية والخفيفة. المسلسل يتألف من 15 حلقة ويضم عددًا من النجوم البارزين مثل أحمد حاتم، رانيا يوسف، آية سماحة، مصطفى أبو سريع، ومحمد رضوان. تأليف المسلسل يعود إلى مصطفى حمدي، بينما أخرجه عبدالرحمن أبو غزالة.

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