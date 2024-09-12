مصطفى أبو سريع: أتمنى تقديم جزء ثاني من عمر أفندي وتحضيرات الموسم الجديد لـ العتاولة قيد التنفيذ

استضافت الإعلامية فاطمة مصطفى في برنامجها "الراديو بيضحك" على راديو 9090 الفنان مصطفى أبو سريع، الذي أطلق مجموعة من التصريحات المثيرة حول أعماله الفنية الحالية والمستقبلية، سواء ما يتعلق بمسلسل "عمر أفندي" أو الموسم الثاني من مسلسل "العتاولة".

في هذا اللقاء، عبّر أبو سريع عن تطلعاته وتوقعاته بشأن العديد من أعماله الفنية، كاشفاً عن كواليس التحضير وعن العلاقات المميزة التي تربطه بزملائه في الوسط الفني، يرصد " الموجز " أبرز التصريحات في السياق التالي

الجزء الثاني من عمر أفندي

أحد أكثر التصريحات التي لفتت انتباه الجمهور كانت حول مسلسل "عمر أفندي"، الذي حقق نجاحاً كبيراً عند عرضه على شاشات التلفزيون ومنصة واتش ات الرقمية.

تحدث أبو سريع عن إمكانية تقديم جزء ثانٍ من المسلسل، حيث أعرب عن أمله في حدوث ذلك، لكنه أوضح أن القرار يعتمد بشكل أساسي على جودة النص والفكرة، مؤكداً أن هذه العناصر يجب أن تكون أقوى من الجزء الأول لضمان تحقيق النجاح المطلوب.

وقال مصطفى أبو سريع: "الله أعلم، وأتمنى طبعاً ده يحصل، لكن لازم يكون القرار معتمد على فكرة وورق أقوى من الجزء الأول، الجزء الأول حقق نجاح غير متوقع، وأي حد مش هيحب يخسر النجاح ده، فإحنا بنحاول نقدم شيء أقوى في الجزء الثاني، وفي النهاية توقعات الناس بتبقى مهمة جداً، وفي ناس حبت النهاية وناس محبتهاش، وأنا أتمنى نقدم جزء تاني لأن الناس فعلاً بتحب العمل ده".

مصطفى أبو سريع

كواليس عمر أفندي وتعاون مميز مع أحمد حاتم

استمر الحديث حول كواليس "عمر أفندي" حيث تحدث أبو سريع عن تعاونه مع الفنان أحمد حاتم، مشيراً إلى أنه من أكثر الأشخاص راحة في التعامل، سواء من الناحية النفسية أو الإنسانية.

وأضاف: "فيه كيمياء كبيرة بيني وبين أحمد، ومش أول مرة اشتغل معاه، المشاهد مع أحمد بتبقى حقيقية ومريحة جداً، وده اللي بيميزه كممثل، الناس بتشبهه بالطرحة السودة اللي بتليق على أي واحدة، وأنا شايف إنه بيليق لأي ممثل قدامه".

وعن كواليس المشاهد التي قدمها في المسلسل، كشف مصطفى أبو سريع عن أحد المشاهد التي أثارت الجدل وهو مشهد ارتدائه لملابس امرأة، حيث قال: "المشهد ده كان صعب جداً، وكنت خايف الناس تاخده بشكل استظراف أو استخفاف، لكن أما تبقى الشخصية حقيقية الناس بتصدقها، وكنت خايف يطلع مني صوت راجل".

نجاح الموسم الأول من العتاولة واستعدادات الموسم الثاني

وبالانتقال إلى أعماله الأخرى، تحدث أبو سريع عن النجاح الذي حققه في الموسم الأول من مسلسل "العتاولة"، خاصة بعد مشهد "المال الحلال أهو" الذي نال إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

عبّر عن سعادته بالتعاون مع شركة صادق وأحمد خالد موسى، مؤكداً أنه يقدّر الفرص التي توفرها له الشركة في تقديم أدوار مناسبة.

وكشف أبو سريع عن تفاصيل دوره في "العتاولة"، قائلاً: "الناس ممكن تشوفه دور بسيط، لكن أنا شايفه دور مهم جداً، حاولت أقدم الشخصية بواقعية تامة، خصوصاً أنه بيمثل شريحة كبيرة من الناس في الشارع المصري، المشاهد اللي قدمتها كانت نتيجة تركيز شديد ومحاولة لنقل الحقيقة ببساطة".

أما بالنسبة للموسم الثاني من "العتاولة"، فقد أكد أبو سريع أن العمل جارٍ على كتابة الحلقات، مشيراً إلى أن التصوير سيبدأ قريباً، وقال: "شغالين على كتابة الموسم الجديد، وإن شاء الله هيبقى فيه تحرك قريب للتصوير، الفنانة فيفي عبده من الناس العفوية جداً، وأتمنى يكون في كيميا بينا في الجزء الجديد".

مصطفى أبو سريع

إشادة بزملاء العمل أبرزهم فيفي عبده ومي كساب

لم تخلى تصريحات مصطفى أبو سريع من الإشادة بزملائه في الوسط الفني، حيث تحدث عن الفنانة فيفي عبده، قائلاً: "فيفي عبده من الفنانات اللي عندها فطرة طاغية وعفوية، وده بيدي للعمل روح مميزة".

كما أشاد بالفنانة مي كساب قائلاً: "مي كساب فنانة موهوبة ومطربة مهمة، عندها شغف كبير بعملها وبتقعد تذاكر كتير، ودايماً بتبقى متحمسالي طول الوقت، وده بيخلق تفاهم كبير بينا في الشغل".

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