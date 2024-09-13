مسلسل "عمر أفندي".. دعم أحمد السقا وكواليس العمل الممتعة

يستمر مسلسل عمر أفندي في جذب اهتمام الجمهور، خاصة مع الدعم الكبير الذي يقدمه الفنان أحمد السقا لطاقم العمل، العمل يجمع بين الكوميديا والرومانسية في إطار اجتماعي خفيف، مما جعله واحدًا من المسلسلات المحبوبة التي تُعرض حاليًا، في هذا المقال، سنلقي نظرة على دعم السقا للفريق، وكواليس المسلسل التي كشف عنها عدد من أبطاله، ومن خلال هذا التقرير يستعرض الموجز تفاصيل العمل.

دعم أحمد السقا لفريق العمل

أحمد السقا

كشف الفنان أحمد حاتم عن الدعم المستمر الذي تلقاه من الفنان أحمد السقا طوال فترة عرض مسلسل "عمر أفندي"، في حديثه مع الإعلامية منى الشاذلي، أكد حاتم أن السقا كان يتصل به يوميًا، معبرًا عن إعجابه بالعمل ومقدمًا نصائح ودعمًا كبيرًا له ولبقية الفريق.

وأشار أحمد حاتم إلى أن هذا الدعم كان له تأثير كبير على معنويات فريق العمل، حيث شعر الجميع بالتقدير والتشجيع من نجم بحجم أحمد السقا. كما وجه له الشكر على هذا الدعم الكبير الذي ساهم في تحسين الأداء وروح الفريق خلال التصوير.

مفاجأة أحمد السقا لـ آية سماحة

اية سماحة

لم يقتصر دعم أحمد السقا على أحمد حاتم فقط، بل امتد ليشمل الفنانة آية سماحة التي جسدت دورًا مميزًا في المسلسل. سماحة أكدت أن السقا فاجأها بمكالمة هاتفية بعد عرض إحدى الحلقات، حيث عبّر عن إعجابه بأدائها وبالدور الذي تقدمه. هذه المفاجأة أسعدتها كثيرًا وأعطتها دفعة قوية للاستمرار في تقديم أفضل ما لديها.

كواليس التعاون بين أحمد حاتم ومصطفى أبو سريع

عمر أفندي

من جانبه، كشف الفنان مصطفى أبو سريع عن تفاصيل تعاونه مع أحمد حاتم في "عمر أفندي". خلال لقائه مع الإعلامية فاطمة مصطفى في برنامج "الراديو بيضحك" على إذاعة 9090، أعرب أبو سريع عن سعادته بالتعاون مع حاتم، مشيرًا إلى أن الكيمياء بينهما خلال التصوير كانت واضحة، ما أدى إلى تحسين العديد من المشاهد.

وأضاف مصطفي أبو سريع أن الكواليس كانت ممتعة ومليئة بالطاقة الإيجابية، وهو ما انعكس على أداء الجميع. كما أشار إلى أنه هو من اقترح إضافة المشهد الشهير الذي يتضمن أغنية عمرو دياب "يا قمر لو في اتنين منك"، والذي لاقى استحسان الجمهور وحقق ردود أفعال إيجابية.

قصة المسلسل وأبطاله

عمر أفندي

ينتمي مسلسل "عمر أفندي" إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية الرومانسية. يتميز العمل بوجود طاقم تمثيلي قوي يضم عددًا من النجوم، مثل أحمد حاتم، رانيا يوسف، آية سماحة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، محمود حافظ. تأليف المسلسل يعود إلى مصطفى حمدي، بينما يتولى إخراجه عبدالرحمن أبو غزالة.

المسلسل يتألف من 15 حلقة، ويدور حول قصة اجتماعية رومانسية تحمل في طياتها الكثير من المواقف الكوميدية الخفيفة. هذه التوليفة ساعدت في جعله قريبًا من قلوب المشاهدين، خاصة مع الأداء المميز لطاقم العمل.

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