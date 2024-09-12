علي الطيب في ورطة بسبب حاجة 13

تصدر اسم الفنان علي الطيب، تريند "جوجل" بعد أن وجه رسالة ساخرة لصُناع مسلسل «عمر أفندي» عبر حسابه على "فيس بوك"،أعرب من خلالها عن استيائه من استخدام مصطلح "حاجة 13 خالص"، في المسلسل، لأنه أول من استخدمه في مسلسل «أهو ده اللي صار» الذي جسد خلاله شخصية "وديع البساطي"، وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، :"حابب أبارك لكل زمايلي في عمر أفندي على نجاحهم بجملة وديع البساطي المشهورة دي حاجة ١٣ خالص"،واستنوا على الجزء التاني لغاية ما أفكر لكم في الجديد منه عشان تعرفوا تقلدوه".

ممكن أكون عبرت بشكل يزعل زميلي.. علي الطيب يبرر كلامه

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز التفاصيل، سرعان ما قام علي الطيب بحذف ذلك المنشور، مبررًا ذلك بأن كلامه أغضب زملائه، قائلاً:" تم حذف البوست والأسباب هي، أنا ممكن أكون عبرت بشكل يزعل زمايلي من اللي اتكتب بس هما زعلوني بأنهم مذكروش في أي برنامج أو أي لقاء، انهم اقتبسوها من وديع البساطي في مسلسل أهو ده اللي صار، مصطلح موجود في مصر زمان فعلا مش انا اللي اخترعتها، بس بيبقى كل ممثل بيبذل مجهود من أجل الشخصية تبقى لحم ودم مش كلام على ورق فقط وبيقول كلامه وخلاص، وده كان جزء من مجهودي اللي تم أثناء تحضير الشخصية في المسلسل وبعد ما عرضت بعض المصطلحات على الأستاذ السيناريست عبدالرحيم كمال والأستاذ حاتم على عليه رحمة الله، اختارنا اللي يتناسب مع الشخصية التي تعبر عن شخصيته واتوظف في الحوار بشكل مناسب ومنطقي للمشاهد من الأستاذ عبدالرحيم واتعرض المسلسل وربنا كتب لنا القبول في قلوبكم".

علي الطيب

وأكد على أنه لم يكن يصح تكرار تلك الجملة وانكار مجهوده، مُعلقًا:" ونجح المسلسل واتشهرت شخصية وديع البساطي، بمصطلحاتها اللي تعتبر كانت جديدة على الجمهور رغم إن الجملة ليها أصل ومعنى ووضحناه في المسلسل، وأظن احنا في مهنة واحده يعني عارفين شغل بعض ونعرف بعض كويس وبينا كل خير لا يمكن يجيلي عمل فني أو اسكريبت واكتشف أن في جملة أو مصطلح مشهور لزميل ليه ونجح بيه واكرره أو اتجاهل مجهوده هو وصناع العمل واحترم نجاحه وحق كل فنان يغير ويبقى نفسه يعمل شخصية حلوة ويستمتع بأدائها المشاهد وده حق شرعي بس أظن أن التميز هنا هيكون في الاختلاف والاجتهاد المطلوب منك وليس الاستسهال".

علي الطيب: أقل حق أوضح في أي لقاء أنه تم الاقتباس من العمل الفني اللي قبلنا

وتابع:" و لنفرض حصل وقولت مصطلح يخص شخصية فنيه لعبها زميل ومتفرجتش عليه أو مافيش حد نبهني، يبقى أقل واجب بعد عرض المسلسل وعرفت المعلومة يبقى أقل حق سواء كتاب العمل أو أنا كفنان أوضح في أي لقاء، في أي برنامج أنه تم الاقتباس من العمل الفني اللي قبلنا، ووقتها مش هيكون ليه حق ازعل وأفهمها تجاهل من زمايلي لأني غصب عني مفهمتهاش غير كده".

وأكد علي الطيب على أنه لا يتأخر عن أحد من زملاؤه ويفرح لنجاحهم، قائلاً:" واللي يعرفني كويس عارف إني دايما مبتأخرش عن زمايلي، وبفرح لنجاحهم من قلبي ولا عمري نفسنت ولا اتكلمت في تفاصيل شبه دي بس الموضوع لو مكنش يخصني كنت هقول كلمة حق في حق الزميل اللي سبق ونجح بشخصية وبمصطلحاتها اللي علمت مع الجمهور بفضل ربنا».

علي الطيب

علي الطيب عن اعتذاره لأبطال مسلسل عمر أفندي: محبتش اسيب الموضوع يكبر وتاخد اتجاه مش لطيف

وأوضح علي الطيب أن أبطال مسلسل عمر أفندي أصدقاء له، مُعلقًا:"وأهم من كل ده اكتشفت أن بعض الصحفيين هيحولوا الموضوع لمشكلة وهيكبروا الموضوع بيني وبين حاتم وأبوسريع وآيه، واحنا اللي بينا كل خير وصحاب واخواتي وعلى راسي وربنا يعلم أنهم غاليين عندي بس حسيت اني مش شرط يكون زعلى من تجاهلهم يفرق معاهم،فا محبتش اسيب الموضوع يكبر وتاخد اتجاه مش لطيف، وطلبت من الشباب المسؤولين عن الصفحة تحذف البوست لأن العتاب والهزار هيقلب جد لحد ما اكتب بوست أوضح فيه وربنا ما يجيب زعل ولا مشاكل، وعلى رأي البساطي، الفنان أناني ومش عيب".

أبطال مسلسل" عمر أفندي"

مسلسل" عمر أفندي"، دارت أحداثه في إطار 15 حلقة، عن عودة البطل "عمر" الذي يجسد دوره أحمد حاتم بالزمن لفترة الأربعينيات، كما عاش قصة حب رومانسية مع آية سماحة، وشارك في بطولة العمل رانيا يوسف، محمد رضوان، محمود حافظ، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف مصطفى حمدي وإخراج عبدالرحمن أبوغزالة.

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