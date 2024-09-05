الحلقة الأخيرة من مسلسل "عمر أفندي".. خداع أباظة والعودة إلى الزمن الحاضر

تصدر مسلسل " عمر أفندي " ، محركات بحث جوجل في الساعات الماضية بعد الإعلان عن عرض الحلقة الأخيرة مما جعل المشاهد ينتظر الحلقة بفارغ الصبر.

يستعرض "الموجز" أحداث الحلقة الاخيرة في السياق التالي

عمر أفندي

بدأت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "عمر أفندي" بمشهد مثير حين قام عمر بنقل حجازي معه إلى زمن الأربعينات.

وجد حجازي نفسه في مأزق، يتوسل للمارة في الشارع قائلاً: "يا باشا والله أنا ابن ناس، أنا عندي شقة في التجمع". شاهد عمر هذا الموقف وتوجه إليه مسرعًا.

توسّل حجازي لعمر كي يعيده إلى زمنه، ما دفع عمر لاقتراح خدعة للإيقاع بأباظة، الذي يقوم بدوره الفنان محمود حافظ، في قبضة الإنجليز وإنقاذ زينات، التي تجسد دورها الفنانة آية سماحة.

خطة عمر للإيقاع بأباظة

في تصاعد درامي للأحداث، يتوجه شهلوب، الذي يلعب دوره الفنان محمد رضوان، إلى أباظة ليخبره بأن عمر ليس اسمه الحقيقي، بل هو ابن زوج دلال.

في هذا اللحظة يدخل عمر على المشهد ليعلن أنه جاء لرؤية زوجة والده، ولكنه كان يخطط في الحقيقة لإيقاع أباظة في فخ يؤدي إلى تسليمه للإنجليز.

اللقاء العاطفي بين أحلام ودياسطي

شهدت الحلقة أيضًا عودة رومانسية بين أحلام ودياسطي، حيث ظن الأخير أن أحلام قد تزوجت من شخص آخر.

إلا أن أحلام أكدت له بأنها لم تتزوج، ما دفع دياسطي لمغازلتها مرة أخرى وإعلان نيته التقدم لخطبتها من جديد.

وبالفعل، توجه إلى والدها، الذي رفض طلبه، ولكن دياسطي هدده بما قرأه في أحد خطاباته، مما دفع الوالد في النهاية للموافقة، لينبض قلب دياسطي بالفرح.

نهاية مشوقة

تختتم الحلقة الأخيرة من مسلسل "عمر أفندي" بحدث مثير حين يتم القبض على أباظة بعد أن نشر عمر صورًا له وهو يحمل سلاحًا من أسلحة الإنجليز، مما كشف خيانته لهم.

يُلقى أباظة في السجن، بينما يتخذ عمر قرارًا بالعودة إلى زمنه الحاضر بعد وداع مؤثر لزينات.

في تلك اللحظة، يحاول دياسطي إقناع عمر بعدم الرحيل، حيث يعترف بأنه بحاجة ماسة إليه.

عودة عمر وإصلاح العلاقة مع زوجته

عاد عمر إلى زمنه الحاضر وصحح علاقته بزوجته، ليعيشا معًا في سعادة. ومع ذلك، ظل يشعر بالحيرة تجاه السرداب وزياراته المتكررة له.

وعند حلول عيد ميلاد زينات، حاول الاحتفال معها، لكنه فوجئ بأن لا أحد يتذكره.

أبطال مسلسل "عمر أفندي" والنجاح الكبير

المسلسل من بطولة أحمد حاتم، إلى جانب رانيا يوسف، آية سماحة، محمود حافظ، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، أحمد سلطان، وزينب العبد، بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن الآخرين.

وقد حقق العمل نجاحات كبيرة، متصدرًا قائمة الأكثر مشاهدة على منصة "واتش ات" الرقمية.

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