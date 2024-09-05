سبب تحويل مسلسل "عمر أفندي" من 10 حلقات إلي 15 حلقة.. تفاصيل

شهد مسلسل عمر أفندي تحولاً جذرياً في عدد حلقاته قبل عرضه على الشاشة فبعد أن تم تصوير العمل في 10 حلقات، تقرر فجأة زيادة عدد الحلقات إلى 15 حلقة ما هي الأسباب التي دفعت صناع العمل لاتخاذ هذا القرار المفاجئ؟ وكيف أثرت هذه الزيادة على قصة المسلسل وأدائه؟.. يوضح لكم الموجز أبرز تلك الأسباب.

مسلسل عمر أفندي

حقق مسلسل عمر أفندى نجاحا كبيرا بطولة النجم أحمد حاتم، والذى يعرض حاليا على شاشة on، من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة في أولى تجاربه الإخراجية في الدراما، وتأليف مصطفى حمدى، حيث نال العمل إشادات واسعة من السوشيال ميديا بسبب أحداثه المشوقة وعناصر الضحك في الاحداث ، حتى وصل أن الحساب العربى لنادى ليفربول استعان بمقولة حاجة 13 خالص من أحداث المسلسل، وهى إشارة على نجاح المسلسل بين الجمهور .

مسلسل عمر أفندي

حقيقة تحويل مسلسل عمر أفندي من 10 حلقات إلي 15 حلقة

تم تصوير مسلسل عمر أفندي في 10 حلقات فقط، ولكن خلال مونتاج العمل، وجد صناعه أن الحلقات طويلة فقرروا بفرد الحلقات لتصبح 15 حلقة مع سرعة الأحداث لإتاحة الفرصة للجمهور لمتابعة العمل المميز في موسم الأوف سيزون .

مسلسل عمر أفندى بطولة أحمد حاتم، آية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، محمود حافظ، مصطفى أبو سريع، محمد عبدالعظيم، ميران عبد الوارث، إسماعيل فرغلي، ميمي جمال، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

عمر أفندي

قصة مسلسل عمر أفندي

وتدور الأحداث حول أحمد حاتم الذى يعيش في الوقت الحالي ومتزوج من ميران عبد الوارث ولديه ابنة، لكن تأخذ الأحداث منحى دراميا شيقا مع عودته بالزمن إلى فترة الأربعينيات، من خلال سرداب في منزل والده، حيث يقع في حب فتاة أخرى تجسدها آية سماحة، ما يؤدي إلى تعقيدات في علاقاته العاطفية.

الحلقة 15 من مسلسل عمر أفندي

الأحداث من المحتمل أن تحمل مفاجآت، حيث يظهر "علي" في صراع بين قلبه وعقله، خاصة بعد التعلق الشديد بابنته، على الرغم من المشكلات مع زوجته "ماجي"، ومن المحتمل أن يختار "ماجي" بسبب ابنته، خاصة وأنها بدأت تتغير في الحلقات الأخيرة وتقف بوجه والدها.



ومن ناحية أخرى، هناك "زينات" التي نشأت بينها وبين "علي" مشاعر قوية، والتي سبق وأن عبر لها عن حبه، ومع ذلك، بعدما علمت بحقيقته، قررت الابتعاد عنه حتى لا تكون سببًا في تدمير حياته الأسرية، ولكن "علي" أكد لها أنه لم يشعر بأي مشاعر حقيقية قبلها.

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