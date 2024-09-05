أحداث مثيرة في مسلسل عمر أفندي الحلقة 15.. تعرف على التفاصيل

تصدر مسلسل عمر أفندي الحلقة 15 تريند جوجل، حيث يترقب الجمهور الحلقة الأخيرة بشغف شديد لمعرفة الاختيار الذي سيقوم به "علي" الذي يجسد دوره الفنان أحمد حاتم، وسوف تعرض الحلقة الأخيرة الليلة على قناة "ON".

عمر أفندي

تفاصيل مسلسل عمر أفندي الحلقة 15

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز التفاصيل، سيكون على "علي" أن يقرر بين "زينات" التي تؤدي دورها آية سماحة، و"ماجي" التي تؤدي دورها ميران عبد الوارث.

الأحداث من المحتمل أن تحمل مفاجآت، حيث يظهر "علي" في صراع بين قلبه وعقله، خاصة بعد التعلق الشديد بابنته، على الرغم من المشكلات مع زوجته "ماجي"، ومن المحتمل أن يختار "ماجي" بسبب ابنته، خاصة وأنها بدأت تتغير في الحلقات الأخيرة وتقف بوجه والدها.

ومن ناحية أخرى، هناك "زينات" التي نشأت بينها وبين "علي" مشاعر قوية، والتي سبق وأن عبر لها عن حبه، ومع ذلك، بعدما علمت بحقيقته، قررت الابتعاد عنه حتى لا تكون سببًا في تدمير حياته الأسرية، ولكن "علي" أكد لها أنه لم يشعر بأي مشاعر حقيقية قبلها.

عمر أفندي

موعد عرض مسلسل عمر أفندي الحلقة 15

ومن المقرر أن تعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل عمر أفندي اليوم الخميس، على قناة ON في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وتعاد مرة أخرى في تمام الساعة الواحدة وربع بعد منتصف الليل على نفس القناة، ويعرض أيضًا الساعة الحادية عشر صباحًا، ويعرض كذلك على قناة ON Drama في تمام العاشرة مساءً، ويعرض مرة أخرى في الخامسة صباحًا وثانية في الرابعة عصرًا.



تفاصيل مسلسل عمر أفندي



مسلسل عمر أفندي من تأليف مصطفى حمدي، إخراج عبدالرحمن أبوغزالة، وهو بطولة مجموعة من النجوم وهم أحمد حاتم، رانيا يوسف، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، ميمي جمال، ومحمود حافظ، وآخرون.

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