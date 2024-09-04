بعد تصدرها للتريند.. تفاصيل مسلسل عمر أفندي الحلقة 13

مسلسل عمر أفندي الحلقة 13 ،تصدر اسم مسلسل عمر أفندي الحلقة 13، تريند جوجل، وذلك بعد الأحداث الشيقة التي تضمنتها تلك الحلقة.

وفي السطور التالية يرصد الموجز تفاصيل الحلقة 13 من مسلسل عمر أفندي ،وكل التفاصيل التي يبحث عنها الجمهور.

و دارت أحداث مسلسل عمر أفندي الحلقة 13 عن محاولة "عمر أفندي"أحمد حاتم تجميع مبلغ مالي لكي يسدد ديون "زينات" أية سماحة، فقد اشتري سبائك من الذهب وخطط لبيعها عند "شلهوب" محمد رضوان، وبالفعل ذهب له، لكن شلهوب قرر خداعه، حيث قام رجال «أباظة» بضرب عمر أفندي على رأسه، وسرعان ما سقط على الأرض، ونجحوا في سرقة الذهب منه.

عمر أفندي

ملخص الحلقة الـ 13 من مسلسل عمر أفندي

وعلى الفور وردت فكرة جديدة لعمر أفندي أحمد حاتم، لكي يحصل بها على أمواله، بعدما قالت له "دلال" أن "سباعي" كان يسدد دينه من خلال يناصيب سباق الخيل، وبعدها بدأ في تنفيذ هذا الأمر من خلال الرهان على الحصان الأضعف، بعدما أعطاه منشطات وفاز بالسباق.

أبطال مسلسل عمر أفندي

مسلسل عمر أفندي مكون من15 حلقة، وتدور أحداثه عن رجوع أحمد حاتم بالزمن أكثر من 80 عاماً، كما يتناول قصة مشوقة تجمع بين الكوميديا والمغامرة، فتدور الأحداث عن شخصية علي، الذي يكتشف سردابًا سريًا في شقة والده القديمة يمكنه من السفر عبر الزمن إلى فترة الأربعينات ،ويشاركه في بطولته أحمد حاتم، آية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، محمود حافظ، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبدالرحمن أبوغزالة.

عمر أفندي

موعد عرض الحلقة 14 من مسلسل عمر أفندي

ومن المقرر أن تعرض الحلقة الرابعة عشر من مسلسل عمر أفندي اليوم الأربعاء، على قناة ON TV في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وتعاد مرة أخرى في تمام الساعة الواحدة وربع بعد منتصف الليل على ON، كنا يعرض أيضًا الساعة الحادية عشر صباحًا، ويعرض كذلك على قناة ON Drama في تمام العاشرة مساءً، ويعرض مرة أخرى في الخامسة صباحًا وثانية في الرابعة عصرًا، بجانب عرضه على منصة شاهد.

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