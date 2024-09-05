قبل عرض مسلسل عمر افندي الحلقة الأخيرة 15.. اعرف قصة المسلسل

مع تصاعد أحداث مسلسل "عمر أفندي" في الحلقة الماضية، حيث اكتشفت ماجي (ميران عبد الوارث) خيانة زوجها في فترة الأربعينيات، اشتد التشويق لدى الجمهور لمتابعة الحلقة الأخيرة.

مسلسل عمر افندي الحلقة الأخيرة 15

الحلقة 15، تعد بالكشف عن العديد من الأسرار والمفاجآت التي ستغير مجرى الأحداث، مما يجعل المتابعين على أحر من الجمر لمعرفة نهاية القصة المثيرة التي تجمع بين الخيانة والحب والتاريخ، لذلك يرصد " الموجز" مواعيد العرض والقصة كاملة.

عمر أفندي

مواعيد عرض الحلقة الأخيرة

من المقرر أن ن تُعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "عمر أفندي" اليوم الخميس 5 سبتمبر، في تمام الساعة 7:30 مساءً على قناة ON.

كما ستتوفر الحلقة عبر منصة "شاهد" في تمام الساعة 4 عصرًا لنفس اليوم. للمشاهدين الذين يرغبون في متابعة الحلقة بعد عرضها الأول، يمكنهم مشاهدة الإعادة الأولى في الساعة 1:15 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 11:15 صباحًا على قناة ON Drama.

ملخص أحداث المسلسل

يبدأ مسلسل "عمر أفندي" بظهور علي التهامي (أحمد حاتم)، الشاب الثلاثيني المتزوج من ابنة ملياردير يعيش في صراع دائم مع عائلته، بعد وفاة والده، الرسام المغمور الذي كان قد قطع العلاقة معه بسبب رفضه زواجه، يذهب علي إلى منزل والده القديم لبيعه.

هناك، يكتشف سردابًا سريًا يقوده إلى فترة الأربعينيات خلال الاحتلال الإنجليزي لمصر. في تلك الفترة، يكتشف أن منزل والده كان في السابق بانسيون، مما يفتح أمامه أبوابًا جديدة لاكتشافات مثيرة.

يجد علي نفسه في وسط علاقة حب مع رانيا يوسف ويكتشف جوانب جديدة من حياته السابقة، مما يؤدي إلى تجاذبات ومشاكل درامية تجعله يسعى لفك لغز السرداب الذي يربط بين زمنين مختلفين.

أبطال المسلسل وتفاصيل الإنتاج

يشارك في مسلسل "عمر أفندي" مجموعة من النجوم المميزين، حيث يلعب أحمد حاتم دور البطولة بجانب رانيا يوسف، وآية سماحة، ومحمد رضوان، ومصطفى أبو سريع، ومحمود حافظ.

يسلط العمل الضوء على قصة تجمع بين الكوميديا والدراما الاجتماعية، مما يضفي عليه طابعًا خاصًا. المسلسل من تأليف مصطفى حمدي، الذي قدم نصًا متقنًا يجمع بين التاريخ والعاطفة، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة الذي قدمه بشكل مثير ومشوق.

مع اقتراب النهاية، يترقب الجمهور بشغف كيف ستنتهي رحلة "عمر أفندي"، وكيف سيتعامل علي مع التحديات التي تواجهه.

لحلقة الأخيرة تعد بكشف كل الألغاز والتعقيدات التي نشأت طوال الموسم، مما يجعلها تجربة لا تُفوّت لعشاق الدراما.

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