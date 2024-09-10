الخميس ..أبطال مسلسل عمر أفندي يكشفون كواليس  التصوير.. تعرف على التفاصيل

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، أبطال مسلسل "عمر أفندي" في برنامجها الشهير "معكم"، والذي يُعرض على قناة أون، ومن المقرر يكشفون كواليس التصوير وأبرز المواقف الطريفة بينهم .

ستُذاع الحلقة الخاصة يوم الخميس المقبل، الموافق 12 سبتمبر، في تمام الساعة العاشرة مساءً، يرصد الموجز أبرز التفاصيل

أحمد حاتم

نجوم مسلسل "عمر أفندي" في البرنامج

تأتي هذه الاستضافة بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل خلال عرضه على قناة أون ومنصة واتش ات الرقمية.

سيظهر في البرنامج كل من الفنان أحمد حاتم، الفنان مصطفى أبو سريع، والفنان محمد رضوان، إلى جانب مجموعة من النجوم الآخرين.

الحديث عن جزء ثانٍ من المسلسل

علق منتج المسلسل على إمكانية إنتاج جزء ثاني، موضحاً أن هناك جهوداً مبذولة لتحقيق ذلك.

أشار إلى أنهم يعملون على تحضير الجزء الجديد، لكنهم لن يشرعوا في إنتاجه إذا لم يكن بنفس جودة الجزء الأول أو أفضل.

تفاصيل مسلسل "عمر أفندي"



تدور أحداث مسلسل "عمر أفندي" حول شخصية عمر أو علي، الذي يواجه مشاكل مع زوجته ذات الطبقة الاجتماعية الأعلى، ووالدها الذي يتسلط عليه.

بعد وفاة والده، الذي كان قد نصحه بعدم الزواج منها، يجد عمر نفسه في صدمة كبيرة، ليكتشف بعد ذلك أنه انتقل إلى زمن الأربعينات.

هذا الانتقال الزمني يخلق صراعاً داخل شخصية عمر بين الحاضر والماضي.

عمر أفندي

إنجازات المسلسل وتعليقات النقاد



حقق مسلسل "عمر أفندي" نجاحاً ملحوظاً بفضل جودة السيناريو والأداء التمثيلي المتميز، حيث نال العمل إشادات واسعة من النقاد والجمهور على حد سواء، حيث اعتبره الكثيرون واحداً من أبرز الأعمال الدرامية التي أُنتِجت هذا العام.

كما أثنى النقاد على التوازن بين عناصر الدراما والكوميديا في المسلسل، وكذلك على الإبداع في تقديم قصة ملهمة ومشوقة.

استجابة الجمهور وإشاعات الجزء الثاني

نظراً للنهاية غير المتوقعة للمسلسل، بدأت شائعات حول إمكانية إنتاج جزء ثاني تروج على نطاق واسع.

وعلى الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي من المنتج أو المؤلف، إلا أن الجزء الأول قد حظي بمتابعة وإشادات واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد أعلن أحمد حاتم، بطل المسلسل، أنه سعيد بردود فعل الجمهور، مؤكداً أن فريق العمل استقر على تقديم جزء ثاني، مع بدء التصوير بعد الموسم الرمضاني المقبل 2025.

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