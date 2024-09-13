مؤلف عمر أفندي يرد على الجدل حول جملة "حاجة 13 خالص"

في إطار الجدل الذي أثير حول الجملة "حاجة 13 خالص"، قدم مصطفى حمدي مؤلف مسلسل " عمر أفندي"، توضيحًا شاملاً خلال ظهوره في برنامج "أسرار النجوم" مع إنجي علي على إذاعة "نجوم FM".

يرصد موقع " الموجز" القصة كاملة بعد إثارة الجدل حول جملة "حاجة 13 خالص".

الرد على الجدل

أكد المؤلف مصطفى حمدى أن هذه الجملة ليست ملكية فكرية لأحد، بل هي تعبير شائع كان يُستخدم في فترة زمنية معينة.

وقال إن التعبيرات والجمل التي تُستخدم في الأعمال الفنية تُعتبر جزءًا من التراث اللغوي العام، وليست اختراعات فردية.

سوء الفهم

أشار مصطفى حمدي إلى أن الفنان علي الطيب، الذي أشار إلى استخدام الجملة في مسلسل "أهو دا اللي صار"، هو شخص طيب على المستوى الشخصي.

وأوضح أن الجدل حول الجملة يبدو أنه كان نتيجة سوء فهم.

وأضاف أن التعبيرات الشائعة لا تحتاج إلى إذن خاص لاستخدامها، مشيرًا إلى أن التعبيرات التي تُستخدم في الأوقات المختلفة تعتبر جزءًا من اللغة اليومية التي يتداولها الناس.

علي الطيب ومصطفى حمدي المؤلف

اعتذار علي الطيب

في وقت سابق، اعتذر علي الطيب لصناع مسلسل "عمر أفندي" بعد أن عبر عن استيائه من عدم الإشارة إلى أسبقيته في استخدام الجملة في مسلسله "أهو دا اللي صار"، عبر الطيب على حسابه بتطبيق التواصل الاجتماعي فيسبوك موضحًا أن الجملة ليست اختراعه، بل كانت تعبيرًا شائعًا في الماضي.

وأكد أن اختياره للجملة كان جزءًا من الجهد الذي بذله في تحضير شخصيته، وأنه تم التشاور مع كُتّاب العمل عبد الرحيم كمال وحاتم علي في اختيارها.

وأضاف الطيب أن المسلسل نال قبول الجمهور وحقق نجاحًا كبيرًا بفضل الجهود المشتركة التي بذلها جميع المشاركين فيه.

علي الطيب

نجاح مسلسل عمر أفندي

ضم مسلسل "عمر أفندي" طاقمًا مميزًا من الفنانين، منهم أحمد حاتم، رانيا يوسف، آية سماحة، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، ميمي جمال، محمود حافظ، ميران عبد الوارث، وإسماعيل فرغلي.

عمر افندي

المسلسل من تأليف مصطفى حمدي وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وقد حقق نجاحًا ملحوظًا في قلوب الجمهور بفضل أداء الممثلين الجيد والكتابة المميزة.

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