بعد تصدرها للتريند.. أبرز الشائعات في حياة أسماء جلال

تصدر اسم الفنانة أسماء جلال تريند جوجل، بعد إطلالتها الجريئة و تصريحاتها المثيرة للجدل دائما، وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز المعلومات والمحطات في حياتها والشائعات التي تعرضت لها.

اسماء جلال

الشائعات في حياة أسماء جلال



وقد تصدر اسم الفنانة أسماء جلال محركات البحث مؤخرًا بعد حديثها عن الشائعات التي لاحقتها، خلال الفترة الماضية، حيث نفت كل هذه الأخبار خلال ظهورها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والتي ترددت حول ارتباطها برجل أعمال شهير، وأكدت أنها ليست في علاقة عاطفية، وتحدثت عن تجربتها الشخصية مع الحب، مشيرة إلى أنها عاشت قصة حب من طرف واحد لسنوات، ولكنها تعرضت للرفض.



كما نفت أسماء جلال الشائعات التي ربطتها عاطفيًا بمطرب الراب ويجز، مؤكدة أن علاقتهما مبنية على الصداقة فقط، وأن هناك تعاون فني مستقبلي بينهما، ورغم انتشار الشائعات بشكل واسع، خاصة بعد نشرها صورًا مع ويجز على حسابها على إنستجرام، إلا أنها أكدت عدم وجود علاقة عاطفية بينهما.



كما ترددت شائعات حول ارتباطها بالفنان أمير المصري، لكنها نفت ذلك وأكدت أنها لا تركز إلا على عملها في الوقت الحالي، ونفت شائعة زواجها من رجل أعمال خليجي عبر حسابها على إنستجرام، وأوضحت أنها ستشارك جمهورها أي خطوة مهمة في حياتها، كما ظهرت شائعة أخرى وهي ارتباطها بالمطرب كزبرة لكنها نفت تلك الشائعة، واجهت أسماء العديد من الشائعات خلال مسيرتها، من بينها شائعة أنها مسيحية وتبلغ من العمر 37 عاماً.

أسماء جلال أبدت أيضًا إعجابها الكبير بالمغني اللبناني وائل جسار، وكشفت عن كونها من معجبيه الكبار منذ فترة مراهقتها، وأشارت إلى أنها كانت تحضر حفلاته دائمًا وتحتفظ بصوره في غرفتها.

وعلى صعيد آخر، أوضحت أنها واجهت انتقادات لاذعة في بداية مسيرتها الفنية، ما أدى إلى إصابتها بالاكتئاب وخسارة ملحوظة في وزنها وشعرها، ومع ذلك، تمكنت من تجاوز تلك الفترة وأصبحت تتعامل مع التعليقات السلبية بروح مرحة.

اسماء جلال

معلومات عن أسماء جلال

أسماء جلال بدأت مسيرتها الفنية بصعوبة كبيرة بسبب معارضة عائلتها، وخاصة والدتها التي كانت ترفض تماماً فكرة دخولها هذا المجال، كانت نقطة البداية لها عندما جذبها أداء الراقصات في الإعلانات، مما زاد من شغفها بالتمثيل ورغبتها في الظهور على الشاشة.

في إحدى المقابلات التلفزيونية مع إسعاد يونس، كشفت أسماء أن والدها حاول مساعدتها سراً في بداية مشوارها، لكن ذلك أدى إلى خلاف مع والدتها، مما اضطرها للتوقف مؤقتاً عن محاولاتها حتى التحقت بالجامعة بعد ذلك، بدأت في المشاركة في المسرح وورش التمثيل وتجارب الأداء، وكانت أول فرصة حقيقية لها في مسلسل "الأب الروحي" عام 2017، حيث لعبت دور صعيدية.

أما عن رد فعل والدتها، فقد اكتشفت بالصدفة دخولها إلى عالم التمثيل عندما شاهدتها في مسلسل "كأنه إمبارح"، وكانت المفاجأة كبيرة لدرجة أن والدتها لم تصدق في البداية حتى أخبرتها أسماء الحقيقة.

عندما قررت خلع الحجاب، واجهت أسماء ردود فعل قوية من عائلتها، الذين كانوا غاضبين للغاية، وبعد خلع الحجاب، بدأت تظهر في وسائل التواصل الاجتماعي دون الحجاب، مما زاد من غضبهم.

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