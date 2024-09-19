حقيقة دخول شيرين عبد الوهاب المستشفى لإجراء عملية جراحة.. تفاصيل جديدة

احتل اسم الفنانة شيرين عبد الوهاب مؤشر البحث جوجل، وذلك بعد تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد بخضوع الفنانة شيرين عبد الوهاب لعملية جراحية في أحدي المستشفيات الكبري، ومن هنا يستعرض" الموجز " التفاصيل في سطور.

شيرين عبد الوهاب

في غضون ساعات من انتشار شاعة خضوع شيرين عبد الوهاب لـ عملية جراحية كبيرة

شارك الموزع الموسيقي حاتم عبدالعزيز المعروف بـ “توما ”الجمهور بـ صورة له بجانب الفنانة شيرين عبدالوهاب، ذلك أثناء تواجدها في الاستوديو الخاص به.

وقد جاءت هذه الصورة كنوع من الرد الواضح والصريح على كل تلك الشائعات التي انتشرت عبر صفحات السوشيال ميديا، حول إجراء شيرين عملية جراحية.

موزع موسيقى بصورة يحسم أمر شيرين عبدالوهاب

إذ نشر الموزع الموسيقي حاتم عبد العزيز عبر حسابه الشخصي على الموقع الشهير “الإنستجرام ”صورة وهو داخل إستديو، وظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب بجانبه وهي في صحة جيدة، ويبدو عليها الهدوء والسعادة.

وعلق توما على الصورة التي شاركها على انستجرام وقال " تسجيل آخر أغنية في ألبوم شيرين عبد الوهاب وتوما 2024.

صور شيرين عبدالوهاب مع الموزع الموسيقي حاتم عبد العزيز



وقد نشر هذا المنشور بعد يوم واحد من انتشار شائعات عبر صفحات السوشيال ميديا تفيد بأن شيرين دخلت أحد مستشفيات القاهرة لإجراء عملية، مما ينفي كل ما قيل عن صحتها.

وسرعان ما تداول محبو النجمة هذه الصورة التي طمأنت جمهورها على حالتها الصحية والذي ينتظر سماع أغانيها الجديدة بفارغ الصبر.

آخر أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب



يذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب قد طرحت عبر قناتها على مقطع اليوتيوب أخيراً أحدث أغنياتها بعنوان "عودتني الدنيا" عبر كل تطبيقات الموسيقى، وهي من كلمات أحمد المالكي وألحان تامر عاشور وإنتاج رامز سليمان.

تفاصيل أغنية عودتني الأيام

وتأتي أغنية "عودتني الأيام" بعد طرح شيرين أغاني عدة من ألبومها الجديد، ومنها أغنية "اللي يقابل حبيبي" والتي دخلت قائمة الفيديوهات الغنائية الأعلى مشاهدة في مصر، فور عرضه، على الرغم من حذف شركة المنتجة "روتانا" لهذه الأغنية من القناة الرسمية.

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