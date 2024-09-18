حقيقة إجراء شيرين عبد الوهاب عملية جراحية.. اعرف التفاصيل

حقيقة إجراء شيرين عبد الوهاب عملية جراحية..انتشرت خلال الساعات الماضية، أخبارًا عديدة تزعم دخول الفنانة شيرين عبد الوهاب للمستشفى لإجراء عملية جراحية، وأثار هذا الخبر قلق الجمهور عليها.

شيرين عبد الوهاب

حقيقة إجراء شيرين عبد الوهاب عملية جراحية

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز التفاصيل، وحقيقة خضوعها لعملية جراحية، نفت الفنانة شيرين عبد الوهاب بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن خضوعها لعملية جراحية، مؤكدة في تصريحات صحفية لها أن حالتها الصحية جيدة وأن كل ما تم تداوله عن تعرضها لوعكة صحية لا أساس له من الصحة، وأوضحت أنها كانت تزور صديقًا لها في المستشفى بعد خضوعه لعملية جراحية، ولكن الأخبار التي تحدثت عن خضوعها لعملية جراحية هي شائعات كاذبة.



ومن جهته، نفى أيضًا الدكتور نبيل عبد المقصود، طبيب شيرين، صحة هذه الأخبار، مؤكدًا أنها بصحة جيدة ولم تتعرض لأي تدخل جراحي.

وفي سياق آخر، قررت جهات التحقيق في القاهرة الجديدة حفظ التحقيق في البلاغ الذي تقدمت به شيرين عبد الوهاب ضد طليقها حسام حبيب بعد تصالحهما، وقد قدمت شيرين أثناء التحقيق تقريرًا طبيًا يُظهر الإصابات التي تعرضت لها، والتي شملت كدمات في العين، وجرحًا في الأنف، بالإضافة إلى جرح قطعي في الرأس طوله 3 سم، وخدوش بالساعد الأيسر، وجروح سطحية.

شيرين عبد الوهاب

موعد حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت

وفي سياق آخر، تستعد المطربة شيرين عبد الوهاب، لإحياء حفلاً غنائياً كبيراً في الكويت، وذلك يوم 28 نوفمبر المقبل، ومن المقرر أن تقدم خلاله مجموعة من أغانيها المميزة.



أغنية عودتني الدنيا

وطرحت شيرين عبد الوهاب مؤخرًا أغنيتها الجديدة "عوّدتني الدنيا"، والتي تم إطلاقها عبر منصات الموسيقى المختلفة، الأغنية من كلمات أحمد المالكي، وألحان تامر عاشور، وإنتاج رامز سليمان، تأتي هذه الأغنية بعد سلسلة من الأعمال التي أطلقتها من ألبومها الجديد، ومن أبرزها أغنية "اللي يقابل حبيبي". ورغم أن "روتانا" قامت بحذف هذه الأغنية من القناة الرسمية لشيرين، إلا أنها حققت نجاحًا كبيرًا وتصدرت قائمة الفيديوهات الغنائية الأكثر مشاهدة في مصر.

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