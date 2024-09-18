الشاعر عمر بطيشة مطلوب على جوجل والسر حذف أغنية قمر سيدنا النبي

احتل اسم الشاعر عمر بطيشة، محرك البحث جوجل خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة بمنع أغنية "قمر سيدنا النبي" من إذاعتها بمناسبة ذكري المولد النبوي الشريف، ومن هنا يستعرض الموجز التفاصيل.

عمر وبطيشة

بداية القصة عبر صفحات السوشيال ميديا

إذ نشر الشاعر عمر وبطيشة رئيس الإذاعة السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك" قائلا:" أطالب بمنع أغنية قمر سيدنا النبي، فهي لا تليق بمقام النبوة التي لا تعتمد على جمال الصور".

من هو الإذاعي عمر بطيشة ؟

ولد عمر بطيشة في 19 مارس 1943، في دمنهور، وحصل على شهادة الليسانس آداب إنجليزي، ثم دبلوم الدراسات العليا في الإعلام، ثم التحق عمر بطيشة بالإذاعة المصرية عام 1965.

وبدأ عمله كـ مقدم برامج منوعات بالبرنامج العام في عام 1979، أصبح مديرا لإدارة البرامج الاجتماعية، ثم بعدها تولى أصبح مديرا عاما للمنوعات ثم مديرا عاما لإذاعة الشباب والرياضة.

كما تولى الإذاعي عمر بطيشة، رئاسة البرنامج العام، وبعدها أصبح رئيسا للإذاعة المصرية في عام 2001، وفي عام 2000 حصل على جايزه أحسن برنامج حواري عن برنامج "شاهد على العصر" من مهرجان الإذاعة والتليفزيون.

عمر وبطيشة

بداية شهرته

بدأت شهرته الإذاعية ببرامجه المميزة، خاصة برنامج " شاهد على العصر" الذي حاور فيه كبار الشخصيات العامة وقدمه تليفزيونيا وعلى صفحات كتاب من جزئيين وبرنامج سر المغنى والمعنى وكانت أعماله الغنائية في الإذاعات المصرية وأبدأ بكتابة الأغنية، وكتابة الشعر بالفصحى حتى تخرج وعمل بالإذاعة المصرية بالقاهرة،

وللشاعر عمر بطيشة ثلاثة دواوين شعر.. الهجرة من الجهات الأربعة عام 1970. أغنية إليها عام 1984. وقصائد حب عام 2001 اشتهر عمر بطيشة ببرنامجه الأسبوعي "شاهد على العصر " الذي حاور فيه كبار الشخصيات العامة وقدمه تليفزيونيا على شاشة قناة النيل الثقافية أسبوعياً لمدة سنتين. وقدمه في كتاب من جزئيين.

ولم تتوقف موهبته في البرامج الإذاعية فقط، بل كتب وألف العديد من الأغاني التي غناها كبار النجوم، منهم: أغنية "دنيا جديده" التي غنتها فايزة أحمد، وأغنية "بنخاف من العين" لـ وردة الجزائرية، وأغنية "رجعنا لبعضنا" لـ مياده الحناوي.

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