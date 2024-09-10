عمرو مصطفى يحتفل بـ25 عامًا من التلحين ويبدأ رحلة جديدة

احتفل الفنان عمرو مصطفى بمرور 25 عامًا على مشواره في مجال تلحين الأغاني، حيث نشر رسالة مليئة بالتفاؤل حول بداية جديدة عبر حسابه على إنستجرام، استعرض في الرسالة التحديات التي واجهها على مدار سنوات عمله، معبرًا عن تطلعه للمرحلة القادمة، ويستعرض الموجز تفاصيل اعماله.

رسالة عمرو مصطفى على إنستجرام

كتب عمرو مصطفى: "بعد 25 سنة من التلحين، مليانة نجاحات وتحديات وحروب، جيه وقت البداية الجديدة. الـ25 سنة اللي فاتت مكنتش سهلة اتحاربت كتير وصمدت لحد ما وصلت للمرحلة دي. النهاردة ببدأ رحلة جديدة مش بس ليا، لكن لكل الشباب اللي عندهم حلم يعملوا موسيقى جديدة".

عمرو مصطفي

وأضاف: "إن شاء الله الأغنية اللي جاية هتكون البداية للـ25 الجديدة، لوكان في العمر بقية. البداية دي فيها كل اللي مريت بيه من تحديات وقوة. مش هقول إنها الأغنية اللي هتغير كل حاجة، لكن هتحسوا فيها بروح مختلفة وقصة لسه بتبدأ. مستني تشاركوني اللحظة دي وتسمعوا أول خطوة في الرحلة الجديدة".

خلاف مع عزيز الشافعي حول ألحان شيرين عبدالوهاب

عمرو مصطفي

من ناحية أخرى، أثار عمرو مصطفى جدلاً كبيرًا عندما انتقد تعاون الملحن عزيز الشافعي مع الفنانة شيرين عبدالوهاب في أحدث أغانيها. وأوضح عمرو مصطفى في منشور على فيسبوك أن اللحن المستخدم في أغنية "غالية علينا يا بلادنا" لشيرين قد سُرق منه. وكتب: "ألحان عمرو مصطفى، غير مصرح لها بالنشر، واللحن اتسرق فكرته في أغنية جديدة لشيرين، من كلب كنت مربيه عندي، بس كله هيتحاسب في وقته".

رد عزيز الشافعي

عمرو مصطفي

لم يتأخر الملحن عزيز الشافعي في الرد على اتهامات عمرو مصطفى، حيث نشر تعليقًا عبر حسابه على فيسبوك جاء فيه: "ريحة الشياط مش حلوة لو طالعة من المطبخ، لكن مسك وعنبر لما تطلع في فيديو. مبتعرفش تعمل طرب غير في الصياح، بس ما شاء الله عليك".

ما بين الاحتفال والجدل

بينما احتفل عمرو مصطفى بمشواره الموسيقي الطويل وبداية جديدة، يبدو أن النزاعات الشخصية لا تزال تلاحقه. يتطلع جمهوره إلى الأغنية القادمة التي يأمل أن تكون نقطة تحول جديدة في مسيرته، لكن من الواضح أن الساحة الموسيقية ما زالت مليئة بالتحديات والصراعات.

اقرأ أيضًا:

النشرة الفنية لـ الموجز .. تكريم لطفي لبيب وأميرة العايدي في معركة قضائية وعمرو مصطفى يثير الجدل وروبي تتصدر المشهد

عمرو مصطفى يستجيب لطلب جمهوره ويسجل القرآن الكريم بصوته

