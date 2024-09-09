عمرو مصطفى يتراجع عن مقاضاة 4 فنانين ويحذف منشور التشهير بهم

قام الملحن عمرو مصطفى، بحذف منشور عزمه رفع دعاوى تشهير ضد 4 فنانين يتهمهم بالتشهير باسمه وسمعته، بشكل مباشر في تصريحاتهم وذلك من خلال حسابه الرسمي علي فيسبوك؛ يعرض لكم الموجز السبب.

حقيقة حذف عمرو مصطفى منشور مقاضاة 4 فنانين

وكان كتب عمرو مصطفى، منشورًا فجر اليوم يعتزم رفع 4 دعاوى تشهير ضد بعض الأطراف التي زعم أنها اختارت التشهير باسمه، حيث قال عبر موقع فيس بوك: بكرة إن شاء الله هتوجه للمحامي لرفع أربع قضايا تشهير بسمعتي ضد بعض الأطراف اللي اختاروا يشهّروا باسمي بشكل مباشر في تصريحاتهم.

منشور عمرو مصطفى

وأضاف عمرو مصطفى: طول عمري ملتزم بعدم ذكر أسماء، ولكن لما يكون التشهير علني والافتراء بالاسم، لازم القانون ياخد مجراه.

وواصل: الهدف مش الانتقام، ولكن الدفاع عن حقي وسمعتي اللي بُنيت بسنين من العمل والإبداع وبإذن الله، كل إنسان يتحمل مسؤولية كلامه وتصرفاته العدالة هي الفيصل.

عمرو مصطفى

عمرو مصطفي يهاجم الشاعر تامر حسين

وفي وقت سابق، هاجم الشاعر الغنائي تامر حسين، الملحن عمرو مصطفى بعد انتقاده أعمال الملحن محمد مدين وعزيز الشافعي.

وكتب تامر حسين عبر حسابه الشخصي فيس بوك: ردا على فيديو المُلحن سليط اللسان.. أنا فعلًا غلطت لما قُلت على المُحترمين المُبدعين مدين أو عزيز الشافعي زمايلك على أساس أنك معانا في الوسط.. وراجل كُنت ملحن كبير واقل وحذرتك تتهم حد ناجح ومكسر الدنيا بالباطل.. والافتراءات الكذابة اللي بتخترعها في أي نجاح كبير يلتفت حواليه الناس وأنت لا ترتقي إنسانيا تبقى زميل لواحد فيهم.. شتان فرق الأخلاق ده أنا اللي بعتذرلهمُ على التشبيه الغير موفق مني ظلمُتهم.

اخر اعمال عمرو مصطفي

طرح الفنان عمرو مصطفى مؤخراً أغنية ليها فيّا، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، منذ قليل، وعلى مختلف منصات الاستماع في الوطن العربي، وذلك احتفاءً بالسيدات وتوجيه رسائل شكر لكل سيدة داعمة، معترفًا بفضل المرأة في نجاح الرجل.

وتعد أغنية ليها فيّا من أداء وألحان عمرو مصطفى، وكلمات أحمد إبراهيم وتوزيع نادر حمدي، وجاءت كلمات الأغنية كالآتي: كنت وحدي ماشي زي موجة جاية من طريق قسايا واتقابلنا صدفة وكملت معايا.. صدقت غنايا بنيت أحلام أعيشها.. معاها وواحشها دنيا دي بعيشها عينك المراية يابا ليها فيا فيا.. إيد نجاح خفية فيا والدنيا العفية فيا، فرقتنا ياااا، عمري ما نسيتها، عيني ميزتها لو مسكت إيدها ترجعلي الحياة.

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