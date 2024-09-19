الحقيقة وراء رحلة محمد منير من أسوان إلى برلين وتفاصيل تأجيل عودته

حرص الفنان محمد منير على تأجيل عودته إلى القاهرة لزيارة أصدقائه في برلين، بالإضافة إلى حضور عرض موسيقي استعراضي مهم في أوروبا بعنوان "الوقوع في الحب" (Fall in Love)، الذي يقام برعاية المصمم الفرنسي جان بول جوتييه.



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محمد منير

تأكيد صحة الكينج ونفي الشائعات

أعلن محمد منير في تصريحاته أن حالته الصحية جيدة، وأن سفره إلى ألمانيا في هذا الوقت من كل عام يتضمن فترة نقاهة وإجراء الفحوصات الطبية الدورية.

وأكد أن كل ما يشاع عن معاناته من أمراض أو خضوعه لجراحة هو مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

الانتهاء من تصوير كليب الذوق العالي

انتهى محمد منير مؤخرًا من تصوير كليب أغنيته الجديدة "الذوق العالي"، التي يشاركه فيها النجم تامر حسني.

الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان وتوزيع محمد رحيم، ومن إخراج تامر حسني.

محمد منير

فيلم قصير يروي مسيرة الكينج

كشف الحساب الرسمي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على موقع "إنستجرام" عن فيديو يروي فيه الفنان أحمد أمين مسيرة محمد منير.

الفيلم القصير يستعرض بداية رحلة منير من قريته في أسوان إلى القاهرة، حيث التقى بالموسيقار بليغ حمدي والشاعر عبدالرحيم منصور والفنان أحمد منيب.

تعليق الشركة المتحدة

قدمت الشركة المتحدة فيلما تسجيليا قصيرا عن المطرب محمد منير وذلك من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتبت: “نقدم لكم مسيرة الفنان الكبير محمد منير، بدءًا من بداياته المتواضعة وصولًا إلى تألقه كواحد من أبرز نجوم الموسيقى في العالم العربي.. اكتشفوا تفاصيل رحلته الفنية والشخصية التي نقشت اسم الكينج بحروف من ذهب في قلوبنا، من خلال أغانيه التي تعبر عن الحب، الإنسانية، والوطن”.

تأجيل حفل الإسكندرية

وسبق وأن أعلن الكينج محمد منير عن تأجيل حفله الغنائي الذي كان من المقرر أن يقيمه في مدينة الإسكندرية بيوم 22 من شهر أغسطس الجاري، كنوع من الرد على حالة الجدل المثارة حول تدهور حالته الصحية بعد الأزمة التي مر بها مؤخرا فضلا عن طمئنة جمهوره ومحبيه على صحته.

وكتبت الصفحة الرسمية للكينج محمد منير في منشور رصده موقع تحيا مصر عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: “بنعتذر لجمهورنا عن تأجيل الحفل القادم المقام يوم 22 اغسطس 2024 المقام في حديقة انطونيادس في الإسكندرية لظروف طارئة، وسيتم الاعلان عن الموعد الجديد للحفل قريبا”.

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